Giá xăng dầu hôm nay 3.11.2025: Bật tăng sau quyết định của OPEC+

Nguyên Nga
03/11/2025 08:20 GMT+7

Giá dầu thế giới bật tăng đầu tuần sau thông tin cuối tuần liên minh OPEC+ nhất trí tăng sản lượng tháng 12. Xăng trong nước dự báo tăng nhẹ trong tuần này.

Sáng 3.11, giá xăng dầu tăng nhẹ khoảng 0,6%. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 61,33 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 65,13 USD/thùng.

Theo Reuters, 8 quốc gia thuộc liên minh OPEC+ hôm chủ nhật (2.11) đã nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày và sau đó sẽ tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2026.

Trước đó, các nguồn tin của Reuters cho biết, Ả Rập Xê Út - nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới có thể giảm giá bán dầu thô giao tháng 12 năm nay cho khách hàng châu Á xuống mức thấp, báo hiệu xu hướng giảm giá dầu trong thời gian tới.

Giá xăng dầu hôm nay 3.11.2025: Bật tăng sau quyết định của OPEC+- Ảnh 1.

Giá dầu tăng nhẹ phiên sáng đầu tuần sau chính sách tăng sản lượng OPEC+

ẢNH: REUTERS

Các phân tích cho thấy, áp lực giảm giá tương đối cao sau khi số liệu mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục thu hẹp trong tháng 10 - đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp sụt giảm, gây lo ngại về nhu cầu dầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong một diễn biến khác, giá dầu cũng chịu tác động từ chính sách trừng phạt mạnh tay của Mỹ với hai tập đoàn năng lượng Nga, làm dấy lên lo ngại nguồn cung bị gián đoạn cũng khiến các mặt hàng dầu thô tăng giá.

Tuần này, giá nhiên liệu được dự báo biến động, song giới phân tích vẫn cho rằng xu hướng tăng rõ hơn. Dự báo, năm nay, giá dầu Brent có thể đạt trung bình 67,99 USD/thùng, dầu WTI duy trì quanh mức 64,83 USD/thùng.

Sáng 3.11, giá xăng dầu cập nhật trên thị trường châu Á biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm nhẹ.

