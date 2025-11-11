Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 11.11.2025: Xăng trong nước sắp có đợt tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
11/11/2025 09:22 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà tăng khi kết thúc phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh lo ngại gián đoạn nguồn cung. Dự báo giá xăng dầu trong nước tuần này sẽ tăng nhẹ.

Sáng 11.11, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,43 USD/thùng, tương đương 0,7%, lên 64,06 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,38 USD/thùng, tương đương 0,6%, lên 60,13 USD/thùng.

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần khi giới đầu tư tập trung vào nguy cơ gián đoạn nguồn cung do các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Tại Nga, nhà máy lọc dầu Volgograd của tập đoàn dầu khí Lukoil đã phải ngừng hoạt động vào tuần trước sau khi bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Tập đoàn dầu khí Lukoil cũng đang phải vật lộn để duy trì hoạt động tại các doanh nghiệp nước ngoài, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu ở Iraq, các trạm xăng ở Phần Lan và hoạt động buôn bán ở Thụy Sĩ.

Giá xăng dầu hôm nay 11.11.2025: Xăng trong nước sắp có đợt tăng tiếp - Ảnh 1.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ tại kỳ điều hành giá tuần này

ẢNH: PHẠM HỮU

Hoạt động của tập đoàn này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn khi thời hạn 21.11 để các nhà mua dầu chấm dứt giao dịch với doanh nghiệp này theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Các nhà phân tích nhận xét giá dầu đang có sự giằng co giữa việc dầu thô tồn kho tăng khiến giá có thể giảm, song bên khác là nguồn cung dầu lớn từ Nga có thể bị gián đoạn hoặc hạn chế bởi các lệnh trừng phạt.

Lệnh trừng phạt dầu của Nga từ Mỹ khiến Trung Quốc và Ấn Độ giảm nhập khẩu, trong khi lượng tồn kho trong đất liền của Mỹ cũng tăng. Bên cạnh đó, nhóm OPEC+ cũng đang tăng sản lượng liên tục.

Trong diễn biến khác, chính phủ Mỹ sau đợt đóng cửa 40 ngày đã bỏ phiếu thông qua thủ tục quan trọng, mở lại chính phủ liên bang. Điều này có thể giúp phục hồi nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều thứ năm tới (13.11) có thể tăng đồng loạt. Mức tăng ước tính dưới mốc 500 đồng/lít.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 10.11.2025: Tăng nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 10.11.2025: Tăng nhẹ

Giá dầu thế giới giữ đà tăng từ phiên cuối tuần trước song mức tăng không đáng kể. Tuần này, dự báo giá xăng dầu trong nước có thể tăng nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 8.11.2025: Tuần giảm gần 2%

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận