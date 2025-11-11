Giá xăng dầu hôm nay 11.11.2025: Xăng trong nước sắp có đợt tăng

Sáng 11.11, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,43 USD/thùng, tương đương 0,7%, lên 64,06 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,38 USD/thùng, tương đương 0,6%, lên 60,13 USD/thùng.

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần khi giới đầu tư tập trung vào nguy cơ gián đoạn nguồn cung do các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Tại Nga, nhà máy lọc dầu Volgograd của tập đoàn dầu khí Lukoil đã phải ngừng hoạt động vào tuần trước sau khi bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Tập đoàn dầu khí Lukoil cũng đang phải vật lộn để duy trì hoạt động tại các doanh nghiệp nước ngoài, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu ở Iraq, các trạm xăng ở Phần Lan và hoạt động buôn bán ở Thụy Sĩ.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ tại kỳ điều hành giá tuần này ẢNH: PHẠM HỮU

Hoạt động của tập đoàn này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn khi thời hạn 21.11 để các nhà mua dầu chấm dứt giao dịch với doanh nghiệp này theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Các nhà phân tích nhận xét giá dầu đang có sự giằng co giữa việc dầu thô tồn kho tăng khiến giá có thể giảm, song bên khác là nguồn cung dầu lớn từ Nga có thể bị gián đoạn hoặc hạn chế bởi các lệnh trừng phạt.

Lệnh trừng phạt dầu của Nga từ Mỹ khiến Trung Quốc và Ấn Độ giảm nhập khẩu, trong khi lượng tồn kho trong đất liền của Mỹ cũng tăng. Bên cạnh đó, nhóm OPEC+ cũng đang tăng sản lượng liên tục.

Trong diễn biến khác, chính phủ Mỹ sau đợt đóng cửa 40 ngày đã bỏ phiếu thông qua thủ tục quan trọng, mở lại chính phủ liên bang. Điều này có thể giúp phục hồi nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều thứ năm tới (13.11) có thể tăng đồng loạt. Mức tăng ước tính dưới mốc 500 đồng/lít.