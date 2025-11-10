Giá xăng dầu hôm nay 10.11.2025: Tăng nhẹ

Ghi nhận lúc 7 giờ sáng nay (10.11, theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu thế giới có dấu hiệu tăng trở lại dù mức tăng rất ít, khoảng hơn 0,1%. Theo đó, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 59,84 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 63,7 USD/thùng.

Tuần trước, dù phiên cuối bật tăng, song giá dầu vẫn ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh nhiều quốc gia sản xuất dầu tiếp tục nâng sản lượng, nguy cơ thừa cung. Tuy vậy, giá dầu đang thấp hơn gần 12% so cùng thời điểm này năm ngoái.

Theo các phân tích, dầu thế giới đang ngóng chờ kết quả từ cuộc gặp giữa 2 lãnh đạo đứng đầu chính phủ Mỹ và Hungary, với kỳ vọng có bước tiến mới nhằm tháo gỡ các vấn đề liên quan đến dầu Nga.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ sáng đầu tuần ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, thị trường ngày càng cạnh tranh hơn, sau khi Ả Rập Xê Út giảm mạnh giá dầu bán sang châu Á trong tháng cuối năm, phản ánh sự dư thừa nguồn cung cũng như sức ép từ việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tiếp tục nâng sản lượng. Tuy vậy, theo Reuters, các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu nhằm vào Nga và Iran đang làm gián đoạn nguồn cung cho hai thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này phần nào giúp giá dầu toàn cầu giữ được sự ổn định trong bối cảnh dư cung ngày càng tăng.

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường dầu tuần này khó đoán bởi nhiều yếu tố bất định. Áp lực nguồn cung tăng, đan xen những bất ổn vĩ mô. Thế nên, thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng và có xu hướng đi ngang.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrolimex sáng nay (10.11) tại các thị trường thuộc vùng 2 (xa cảng, xa nhà máy, xa kho...) phổ biến như sau: xăng RON 95-V 21.390 đồng/lít, xăng RON 95-III 20.880 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 20.520 đồng/lít, xăng sinh học E5 RON 92-III 20.150 đồng/lít, dầu diesel 0,001S-V 20.010 đồng/lít, dầu diesel 0,05S-II 19.580 đồng/lít, dầu hỏa 19.650 đồng/lít, dầu mazut 14.920 - 17.400 đồng/kg (bán buôn).

Tuần này, giá xăng dầu trong nước có thể tăng nhẹ theo giá thế giới.



