Thông tin cho thấy, Nga đã nối lại hoạt động tại cảng Novorossiysk và trên Biển Đen, lo ngại gián đoạn nguồn cung đã được giải tỏa, song các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga vẫn khiến các nhà đầu tư dè dặt hơn. Các nhà phân tích nhấn mạnh, các yếu tố rủi ro khác vẫn hiện hữu và nguy cơ nguồn dầu xuất khẩu của Nga có thể bị ảnh hưởng trong dài hạn bởi các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở nhiên liệu Nga.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đang theo dõi tác động của các lệnh trừng phạt mới của Mỹ với nguồn cung dầu từ Nga trong vài ngày tới. Ngày 21.11, lệnh trừng phạt của Mỹ bằng việc cấm các giao dịch với 2 công ty dầu khí của Nga có hiệu lực. Không chỉ Nga, các thông tin nói khả năng Iran cũng bị liệt vào danh sách trừng phạt này. Nếu đúng như vậy, thị trường dầu thô thế giới sẽ biến động.

Dầu diesel có thể giảm nhẹ trong tuần này ẢNH: PHẠM HỮU

Trong một diễn biến khác, các báo cáo cho biết, thị trường dầu mỏ có thể vẫn duy trì tình trạng dư cung lớn cho đến năm 2026. Dự báo giá dầu sẽ giảm nhẹ trong vài tháng tới, nhưng có triển vọng tích cực hơn từ nửa cuối năm sau. Trong khi đó, Goldman Sachs dự báo, giá dầu sẽ giảm đến năm 2026 do sản lượng toàn cầu tăng mạnh, tạo ra mức thặng dư khoảng 2 triệu thùng/ngày.

Trong nước, giá xăng dầu đã có tuần trước biến động nhẹ theo hướng tăng giá các mặt hàng xăng và dầu (trừ dầu mazut). Tuần này, các dữ liệu cập nhật đến sáng nay cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều thứ năm tuần này (20.11) tiếp tục biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng nhẹ, giá dầu diesel và dầu mazut giảm nhẹ. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và được cập nhật đến sáng 18.11.

Sáng 18.11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu do Petrolimex công bố như sau: