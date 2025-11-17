Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 17.11.2025: Tiến đến tuần giảm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
17/11/2025 08:31 GMT+7

Các dữ liệu cho thấy, giá xăng dầu tuần này có xu hướng giảm trong bối cảnh thị trường lo ngại dư cung.

Sáng 17.11, ghi nhận lúc 7 giờ 40 (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu đồng loạt giảm, mất hơn 1%. Theo đó, dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 59,5 USD, dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 63,8 USD/thùng. 

Trong vòng 1 năm qua, giá dầu thế giới đã giảm 12 - 14%.

Các phân tích cho thấy, yếu tố gây sức ép lên giá dầu hiện nay chính là các thông tin về nguồn cung tăng dồn dập. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã khá thành công khi tăng nguồn để mở rộng thị phần. Khả năng dư cung trong năm tới ngày càng được đề cập nhiều hơn trái ngược với những lập luận lạc quan nhu cầu tăng trước đó. 

Trên Reuters, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) trong báo cáo thị trường dầu mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung toàn cầu trong năm nay và cả năm tới. Điều này cho thấy khả năng dư thừa lớn hơn vào năm 2026 là rất cao.

Giá xăng dầu hôm nay 17.11.2025: Tiến đến tuần giảm- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới có xu hướng giảm nhẹ tuần này

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tuần trước cũng tăng mạnh hơn dự báo. Thế nên, giới phân tích dự báo giá dầu trong tuần này nhiều khả năng sẽ giảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều yếu tố bất định. Đặc biệt, nhu cầu tiêu thụ năng lượng có dấu hiệu suy yếu và tồn kho nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh. Cùng với đó, OPEC+ đã thông qua kế hoạch tăng nhẹ sản lượng trong tháng cuối năm nay.

Trước những diễn biến giá thế giới, giá xăng dầu trong nước tuần này được dự báo giảm nhẹ. Mức giá ước tính đến sáng nay chưa tới 200 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 47 lần điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 26 lần được điều chỉnh tăng, 21 lần giảm; dầu diesel có 24 lần tăng, 22 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

