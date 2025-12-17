Đây là lần đầu tiên giá dầu Brent chuẩn toàn cầu rơi xuống dưới mốc 60 USD/thùng, mức thấp nhất trong 5 năm qua. Các phân tích cho thấy, khả năng tiến đến thỏa thuận hòa bình cho Ukraine khiến nguồn cung dầu từ Nga quay trở lại nhiều hơn, đẩy nguồn cung tăng mạnh. Góp phần gây áp lực lên giá dầu còn có dữ liệu kinh tế kém khả quan từ Trung Quốc vừa được công bố hôm đầu tuần. Theo thống kê chính thức, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã tăng chậm, xuống mức thấp nhất trong 15 tháng; doanh số bán lẻ cũng ghi nhận mức tăng trưởng yếu nhất kể từ tháng 12.2022 - thời điểm đỉnh dịch Covid-19.

Chỉ có một yếu tố hỗ trợ nhẹ cho thị trường là thông tin Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela hồi tuần trước. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tác động này bị hạn chế bởi lượng dầu lưu kho nổi vẫn đang ở mức cao, cùng với việc Trung Quốc đẩy mạnh mua dầu từ Venezuela trong bối cảnh kỳ vọng các lệnh trừng phạt sẽ được nới lỏng.

Tuy vậy, các nhà phân tích trên Reuters dự báo, giá dầu Brent bình quân năm 2026 đạt khoảng 65 USD/thùng, cao hơn so với mức giá kỳ hạn, trong bối cảnh thị trường ước tính lượng dư cung khoảng 1,9 triệu thùng/ngày.

Trong nước, mức dự báo giảm đối với các mặt hàng xăng dầu ngày càng cao. Cập nhật đến sáng nay, một số thương nhân đầu mối ước tính, giá bán lẻ xăng dầu tại kỳ điều hành giá chiều mai (18.12) giảm từ 200 - 700 đồng/lít/kg. Trong đó, mức giảm đối với giá xăng trên dưới 400 đồng/lít.