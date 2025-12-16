Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 16.12.2025: Xăng trong nước biến động thế nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
16/12/2025 08:40 GMT+7

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu tiếp tục giảm 1% sau khi đã mất hơn 4% tuần trước. Dự báo, giá xăng dầu trong nước có thể giảm mạnh tại kỳ điều chỉnh chiều 18.12.

Sáng 16.12, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 0,56 USD, tương đương 0,92%, xuống 60,56 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,62 USD, tương đương 1,08%, xuống 56,82 USD/thùng. 

Lo ngại thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ rơi vào trạng thái dư cung vào năm tới, đẩy giá dầu giảm. Bên cạnh đó, thị trường tác động từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela. Xuất khẩu dầu của Venezuela đã sụt giảm mạnh kể từ khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu vào tuần trước và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với các công ty vận tải biển và tàu thuyền có giao dịch với quốc gia Nam Mỹ này.

Tuy vậy, nguồn cung dầu khá lớn đang trên đường chở tới Trung Quốc - thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất của Venezuela - cùng với nguồn cung toàn cầu dồi dào và nhu cầu suy yếu giảm tác động từ việc các gián đoạn nguồn cung do Mỹ thu giữ tàu chở dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 16.12.2025: Xăng trong nước biến động thế nào? - Ảnh 1.

Giá xăng trong nước tuần này có thể giảm nhẹ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong diễn biến khác, các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine - Mỹ được đánh giá có tiến triển tốt, các nhà phân tích cho rằng đây là tín hiệu tốt có thể mở đường cho việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga, vốn đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong nước, các dữ liệu cập nhật đến sáng nay cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều thứ năm tuần này (chiều 18.12) có thể giảm đồng loạt theo xu hướng giảm của thế giới. Tuy vậy, mức giảm ước tính không quá cao, dao động từ 200 - 600 đồng/lít. Trong đó, mức giảm của giá xăng thấp hơn mức giảm của các mặt hàng dầu.

Sáng 16.12, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 16.12.2025: Xăng trong nước biến động thế nào? - Ảnh 2.

ẢNH: PETROLIMEX


Xem thêm bình luận