Giá xăng dầu hôm nay 15.12.2025: Xăng trong nước tuần này thế nào?

Sáng 15.12, giá xăng dầu tăng nhẹ khoảng 0,4%, theo đó, dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 57,67 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 61,37 USD/thùng.

Theo Reuters, Ukraine tiếp tục tấn công một cơ sở nhà máy lọc dầu lớn của Nga tại Yaroslavl, phía đông bắc thủ đô Moscow khiến nơi này phải tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, Mỹ lại tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ từ Venezuela và Iran.

Trong một diễn biến khác, theo tính toán của Reuters, doanh thu từ dầu khí của Nga trong tháng 12 có thể giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, xuống khoảng 410 tỉ rúp (tương đương 5,17 tỉ USD), do giá dầu thô giảm và đồng rúp mạnh lên. Dầu khí đang chiếm khoảng 25% tổng thu ngân sách liên bang của Nga. Năm nay, nước này có tổng doanh thu dầu khí dự kiến giảm gần 25%.

Giá dầu thế giới có chiều hướng giảm đẩy giá xăng dầu trong nước giảm tiếp trong tuần này ẢNH: REUTERS

Tuy vậy, giá dầu được dự báo có xu hướng giảm nhiều hơn tăng do dư thừa nguồn cung ngày một lớn. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), nguồn cung dầu toàn cầu trong năm tới có thể vượt cầu khoảng 3,84 triệu thùng/ngày, tương đương gần 4% tổng nhu cầu tiêu thụ.

Các nhà phân tích cho rằng, những biến động từ các xung đột địa chính trị đang kìm hãm đà giảm của giá dầu trong ngắn hạn.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore đến sáng nay cho thấy, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh giá tuần này có thể giảm đồng loạt, mức giảm cao nhất đến nay ước khoảng 500 đồng/lít. Tuấn trước, giá dầu thế giới giảm hơn 4% đẩy xu hướng giảm giá tại kỳ điều hành này.