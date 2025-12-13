Như vậy, với số phiên giảm nhiều hơn phiên tăng trong tuần, khiến cả hai loại dầu chuẩn tuần này đều giảm khoảng hơn 4% so với tuần trước.

Phớt lờ căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, thị trường tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung dầu thô dồi dào. Thông tin Reuters cho thấy, Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela vào giữa tuần này và có thể tiếp tục chặn thêm nhiều tàu chở dầu của Venezuela trong thời gian tới.

Giá dầu thế giới giảm hơn 4% trong tuần này ẢNH: REUTERS

Tuy vậy, nguồn cung trên thị trường toàn cầu vẫn dồi dào, đã hỗ trợ kéo giá dầu tuần giảm mạnh. Báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy, dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ vượt nhu cầu 3,84 triệu thùng/ngày vào năm tới, tương đương gần 4% nhu cầu thế giới. Trong khi đó, báo cáo của OPEC lại đưa ra nhận định thận trọng hơn, rằng đến năm 2026, nguồn cung và nhu cầu sẽ gần như cân bằng, trái ngược với quan điểm của IEA.

Trước biến động giá thế giới tuần này, cập nhật đến sáng nay (13.12), một số thương nhân đầu mối ước tính, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần tới (ngày 8.12) có thể giảm đồng loạt, mức giảm ước dao động từ 50 - 500 đồng/lít/kg.

Sáng 13.12, giá bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrolimex trên 2 thị trường thuộc vùng 1 và vùng 2 như sau: