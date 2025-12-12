Trong nước, chiều 11.12, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm đồng loạt. Theo đó, giá xăng RON 95-III giảm 380 đồng, xuống 20.080 đồng/lít; xăng E5 RON92 cũng hạ 210 đồng, có giá mới 19.610 đồng. Tương tự, các mặt hàng dầu cùng giảm từ 40 - 250 đồng/lít. 

Trong khi đó, mặt hàng xăng sinh học E10 sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước từ 1.6.2026; còn Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030. Tuy nhiên, tại một số địa phương, các cửa hàng xăng dầu bắt đầu thông báo sẽ ngưng bán xăng E5 từ đầu năm 2026, thay vào đó là xăng E10.