Sáng 12.12, giá xăng dầu giữ đà giảm nhẹ, dầu Brent giảm 0,63 USD/thùng, tương đương 1,01%, xuống 61,58 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,86 USD/thùng, tương đương 1,47%, xuống 57,60 USD/thùng.

Áp lực giảm giá chủ yếu xuất phát từ tình trạng dư cung nhiên liệu tại Mỹ. Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho xăng trong tuần trước đã tăng thêm 2,5 triệu thùng, trong khi lượng dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi cũng tăng với mức tương tự.

Không chỉ dữ liệu tồn kho tăng, triển vọng địa chính trị cũng góp phần kéo giá dầu đi xuống. Các nhà phân tích cho rằng, trong khi nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Nga - Ukraine chưa tiến triển, phần lớn dầu của Nga đang bị hạn chế do lệnh cấm vận từ các nước phương Tây, khiến thị trường giảm nhiệt.

Giá xăng trong nước vừa được điều chỉnh giảm đồng loạt ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày 11.12, theo Reuters, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công giàn khoan dầu của Nga tại biển Caspi, khiến hoạt động khai thác bị gián đoạn. Tuy nhiên, tác động của sự kiện này bị lu mờ trước thông tin các nhà lãnh đạo phương Tây tiếp tục nỗ lực cho hòa giải hòa bình tại Ukraine do Mỹ dẫn đầu.