Giá xăng dầu hôm nay 11.12.2025: Biến động, xăng trong nước chiều nay thế nào?

Nguyên Nga
11/12/2025 08:43 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng trở lại, chấm dứt chuỗi ngày giảm liên tiếp. Trong nước, chiều nay đến kỳ điều hành giá hằng tuần, Viện Dầu khí Việt Nam dự báo, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu có thể giảm từ 0,3 - 2% nếu không trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 11.12, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,72 USD/thùng, tương đương 1,16%, lên 62,66 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,71 USD/thùng, tương đương 1,22%, lên 58,96 USD/thùng.

Thông tin trên Reuters, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela nhưng không cho biết tên tàu, cũng như địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định giá dầu có thể còn phản ứng mạnh hơn nếu vụ bắt giữ này mở đầu cho một loạt hành động tương tự trong thời gian tới. Điều này càng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh thị trường vốn đã bất ổn do tình hình vận chuyển dầu từ một số nước có sản lượng khai thác lớn luôn có sự cố bởi xung đột địa chính trị.

Giá xăng dầu hôm nay 11.12.2025: Biến động, xăng trong nước chiều nay thế nào?- Ảnh 1.

Giá xăng trong nước giảm nhẹ từ chiều nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các phân tích cũng cho thấy, giá dầu Brent chưa giảm sâu do tác động của các biện pháp trừng phạt của Mỹ với hai công ty dầu khí lớn của Nga. Nếu các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ, nguồn cung dầu trên toàn cầu có thể được cải thiện đáng kể, theo đó, xu hướng giá giảm nhiều hơn là tăng.

Trong diễn biến khác, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đưa ra dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm nay sẽ vượt nhu cầu khoảng 2,4 triệu thùng/ngày, mức này có thể tăng gần gấp đôi trong năm 2026. 

Trong nước, giá xăng dầu dự kiến sẽ tiếp tục đà giảm nhẹ trong kỳ điều hành chiều nay 11.12. Theo dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm khoảng 218 đồng, tương đương 1,1%; xăng RON 95-III cũng được dự báo giảm mạnh hơn, khoảng 411 đồng (2%). Các mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut cũng sẽ ghi nhận mức giảm nhẹ trong kỳ điều hành này, từ 0,3 - 1,1%. VPI dự báo liên Bộ Tài chính - Công thương sẽ không thực hiện trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ này.

