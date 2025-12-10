Giá xăng dầu hôm nay 10.12.2025: Xăng trong nước có đợt giảm mới

Sáng 10.12, giá xăng dầu giữ đà giảm nhẹ, dầu Brent giảm 0,43 USD/thùng, tương đương 0,69%, xuống 62,06 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,51 USD/thùng, tương đương 0,87%, xuống 58,37 USD/thùng. Việc Iraq khôi phục sản xuất tại một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới tiếp tục hỗ trợ giá dầu giảm. Bên cạnh đó, theo Reuters, Ukraine dự kiến chia sẻ bản kế hoạch hòa bình đã được chỉnh sửa với Mỹ, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh tại London.

Thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga có thể dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với các công ty Nga và giải phóng nguồn cung cấp dầu mỏ bị hạn chế. Đây là một trong nguyên nhân chính cho kỳ vọng giá dầu giảm tiếp trong thời gian tới.

Xăng trong nước chiều mai có thể giảm nhẹ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy vậy, các nhà phân tích còn khá hoài nghi với một thỏa thuận hòa bình đạt được sớm trong bối cảnh các nước G7 và Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục thảo luận về thay đổi cơ chế áp giá trần dầu Nga, bằng lệnh cấm toàn diện đối với các dịch vụ hàng hải liên quan đến xuất khẩu dầu của nước này. Các chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao tiết lộ trên Reuters, rằng lượng dầu vận chuyển bằng đường biển đã tăng thêm 2,5 triệu thùng/ngày kể từ giữa tháng 8 và tiếp tục tăng, qua đó gây áp lực giảm giá.

Hôm nay, giá dầu được dự báo neo mức thấp sau giảm 2 phiên liên tiếp, thị trường đang chuyển sự chú ý sang báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), dự kiến công bố vào ngày mai 11.12. Dự báo khả năng dư thừa nguồn cung dầu trên toàn cầu khá cao. Nếu kịch bản này được lặp lại, giá dầu WTI của Mỹ được dự báo có thể lùi về ngưỡng 56,8 - 57,5 USD/thùng.

Trong nước, chiều ngày mai (11.12) là đến kỳ điều hành giá xăng dầu hằng tuần của liên Bộ Tài chính - Công thương. Dữ liệu cập nhật đến hôm nay cho thấy, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu có thể được điều chỉnh giảm nhẹ đồng loạt, mức giảm dưới 500 đồng/lít.