Trong khi đó, tiến độ đàm phán hòa bình cho Ukraine vẫn diễn ra khá chậm cho dù phía Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang thúc đẩy nhanh hơn. Các nhà phân tích thị trường trên Reuters cho rằng, nếu có bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cho Ukraine trong thời gian tới, xuất khẩu dầu của Nga có thể tăng và áp lực giảm giá dầu sẽ càng rõ rệt hơn.

Trong một diễn biến khác, các nước G7 và Liên minh châu Âu đang thảo luận về việc bỏ cơ chế áp giá trần và chuyển sang cấm hoàn toàn các dịch vụ hàng hải liên quan đến dầu Nga. Biện pháp này có thể tiếp tục hạn chế nguồn xuất khẩu từ quốc gia sản xuất lớn thứ hai thế giới. Tại châu Á, thông tin cho thấy, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đã tăng mua dầu Iran bằng cách sử dụng hạn ngạch nhập khẩu mới được cấp, nhằm giảm bớt tình trạng dư cung trong nước.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm thế giới tuần qua, dự báo, tại kỳ điều hành giá chiều thứ 5 tới (11.12), giá bán lẻ xăng dầu có thể được điều chỉnh giảm đồng loạt, riêng giá dầu mazut tăng nhẹ.