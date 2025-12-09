Sáng 9.12, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 1,24 USD/thùng, tương đương 1,95%, xuống 62,51 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 1,21 USD/thùng, tương đương 2,01%, về 58,87 USD/thùng.
Như vậy, xu hướng giảm giá tiếp tục khi những thông tin mới trên thế giới có thể khiến thị trường biến động trong tuần này.
Theo Reuters, một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới là West Qurna 2 do Tập đoàn Lukoil vận hành đã hoạt động trở lại sau sự cố rò rỉ ở đường ống xuất khẩu khiến sản lượng bị cắt giảm. Mỏ dầu này có công suất khoảng 460.000 thùng/ngày, chiếm 0,5% nguồn cung dầu toàn cầu. Trước đó, giá dầu giảm nhẹ sau khi xuất hiện thông tin Iraq tạm ngừng sản xuất tại mỏ này, tuy nhiên thị trường đảo chiều ngay sau khi thông tin mỏ dầu này đã được khôi phục hoạt động trở lại.
Trong khi đó, tiến độ đàm phán hòa bình cho Ukraine vẫn diễn ra khá chậm cho dù phía Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang thúc đẩy nhanh hơn. Các nhà phân tích thị trường trên Reuters cho rằng, nếu có bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cho Ukraine trong thời gian tới, xuất khẩu dầu của Nga có thể tăng và áp lực giảm giá dầu sẽ càng rõ rệt hơn.
Trong một diễn biến khác, các nước G7 và Liên minh châu Âu đang thảo luận về việc bỏ cơ chế áp giá trần và chuyển sang cấm hoàn toàn các dịch vụ hàng hải liên quan đến dầu Nga. Biện pháp này có thể tiếp tục hạn chế nguồn xuất khẩu từ quốc gia sản xuất lớn thứ hai thế giới. Tại châu Á, thông tin cho thấy, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đã tăng mua dầu Iran bằng cách sử dụng hạn ngạch nhập khẩu mới được cấp, nhằm giảm bớt tình trạng dư cung trong nước.
Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm thế giới tuần qua, dự báo, tại kỳ điều hành giá chiều thứ 5 tới (11.12), giá bán lẻ xăng dầu có thể được điều chỉnh giảm đồng loạt, riêng giá dầu mazut tăng nhẹ.
