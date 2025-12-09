Sáng 9.12, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 1,24 USD/thùng, tương đương 1,95%, xuống 62,51 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 1,21 USD/thùng, tương đương 2,01%, về 58,87 USD/thùng.

Như vậy, xu hướng giảm giá tiếp tục khi những thông tin mới trên thế giới có thể khiến thị trường biến động trong tuần này.

Theo Reuters, một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới là West Qurna 2 do Tập đoàn Lukoil vận hành đã hoạt động trở lại sau sự cố rò rỉ ở đường ống xuất khẩu khiến sản lượng bị cắt giảm. Mỏ dầu này có công suất khoảng 460.000 thùng/ngày, chiếm 0,5% nguồn cung dầu toàn cầu. Trước đó, giá dầu giảm nhẹ sau khi xuất hiện thông tin Iraq tạm ngừng sản xuất tại mỏ này, tuy nhiên thị trường đảo chiều ngay sau khi thông tin mỏ dầu này đã được khôi phục hoạt động trở lại.

Xăng trong nước có thể giảm nhẹ trong kỳ điều hành giá tuần này ẢNH: PHẠM HỮU