Sáng 6.12, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,49 USD/thùng, tương đương 0,8%, lên 63,75 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,41 USD/thùng, tương đương 0,7%, lên 60,08 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 18.11.



Như vậy, tính cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 1% và dầu WTI tăng khoảng 3%, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp của 2 loại dầu chuẩn.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, đa số nhà kinh tế được hỏi đều dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới để hỗ trợ thị trường lao động. Kỳ vọng lãi suất giảm sẽ kích thích tiêu dùng, kéo nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng.

Giá xăng trong nước phổ biến ngưỡng 21.000 đồng/lít ẢNH: Đ.N.T

Bên cạnh đó, việc đàm phán hòa bình cho Ukraine chững lại được đánh giá "tạo bối cảnh hỗ trợ giá dầu", song mặt khác, sản lượng của OPEC vẫn ổn định lại tạo lực kéo giảm giá. Theo Reuters, nhóm G7 và Liên minh châu Âu đang thảo luận về việc thay thế trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga bằng lệnh cấm hoàn toàn đối với các dịch vụ hàng hải, nhằm giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga. "Bất kỳ thỏa thuận nào giúp dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga, nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, đều có thể làm tăng lượng dầu cung cấp ra thị trường toàn cầu", một nhà phân tích cho hay trên Reuters.

Trong một tin tức thương mại khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp lãnh đạo Mexico và Canada để thảo luận về các vấn đề thương mại sau khi họ có mặt tại Washington để tham dự lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026. Các nhà phân tích đánh giá, bất kỳ cuộc đàm phán nào giúp giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác đều có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh tăng giảm từ chiều 4.12 theo hướng giá xăng tăng, giá dầu giảm. Trước diễn biến giá thế giới, cập nhật dữ liệu đến sáng nay, dự báo giá trong nước tại kỳ điều hành giá tuần tới có thể giảm đồng loạt.



