Giá xăng dầu hôm nay 5.12.2025: Đồng loạt tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/12/2025 08:33 GMT+7

Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình cho Ukraine bị đình trệ, giảm kỳ vọng nguồn cung dầu từ Nga dồi dào hơn. Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng giảm trái chiều.

Sáng 5.12, giá xăng dầu giữ đà tăng khoảng 1%, dầu Brent tăng 0,59 USD/thùng, tương đương 0,94%, lên 63,26 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,72 USD/thùng, tương đương 1,22%, lên 59,67 USD/thùng.

Kỳ vọng về một cuộc đàm phán cho hòa bình Ukraine bị chững lại, bên cạnh đó là việc Mỹ cắt giảm lãi suất đã và đang hỗ trợ giá dầu tăng trở lại.

Các nhà phân tích đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất đang lấn át mọi yếu tố khác và là động lực đẩy giá dầu thô tăng. Bên cạnh đó, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela cũng đang hỗ trợ giá dầu, do lo ngại nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ này có thể giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 5.12.2025: Đồng loạt tăng- Ảnh 1.

Xăng RON 95-V tại thị trường vùng 1 đang ở mức 21.000 đồng/lít

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Reuters, kỳ vọng chấm dứt xung đột tại Ukraine đã gây áp lực giảm giá dầu, khi giới giao dịch dự đoán một thỏa thuận có thể đưa dầu Nga quay trở lại thị trường toàn cầu vốn đã dư cung. Trong một báo cáo mới nhất, công ty tư vấn Kpler nhận định, chiến dịch sử dụng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào hạ tầng lọc dầu Nga đã chuyển sang giai đoạn phối hợp chiến lược hơn. Chiến thuật này đã đẩy công suất lọc dầu của Nga xuống khoảng 5 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 9 - 11 năm nay, giảm 335.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước.

Trong nước, chiều hôm qua (4.12), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng được điều chỉnh tăng 451 - 534 đồng/lít; giá dầu giảm 52 - 580 đồng/lít/kg. Cụ thể, một lít xăng E5 RON 92 tăng 534 đồng, xăng RON 95-III tăng tăng 451 đồng/lít, dầu diesel giảm 420 đồng/lít, dầu hỏa giảm 580 đồng/lít và dầu mazut chỉ giảm 52 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, sáng 5.12, giá bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrolimex như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 5.12.2025: Đồng loạt tăng- Ảnh 2.

ẢNH: PETROLIMEX


