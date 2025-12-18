Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 18.12.2025: Trong nước có thể giảm đến 700 đồng/lít?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/12/2025 09:10 GMT+7

Giá dầu thế giới quay đầu tăng hơn 1% sau căng thẳng địa chính trị gia tăng, trong khi đó, dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều nay giảm mạnh.

Sáng 18.12, giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,76 USD, tương đương 1,3%, lên 59,68 USD/thùng; dầu WTI cũng tăng 0,67 USD, tương đương 1,2%, lên 55,94 USD/thùng.

Như vậy, sau khi lao dốc về mức thấp nhất trong vòng 5 năm, đà giảm của giá dầu chững lại do căng thẳng liên quan Mỹ và Venezuela. Ngày 16.12, Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa toàn bộ các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Theo Reuters, hiện chưa rõ số lượng tàu sẽ bị ảnh hưởng cũng như cách Mỹ thực thi lệnh phong tỏa. Song thông tin này đã tác động đến thị trường, đẩy giá dầu quay đầu tăng trở lại. 

Trong khi đó, thị trường cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Nếu đạt được thỏa thuận, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga có thể được nới lỏng, qua đó khiến nguồn cung dầu tăng thêm trong bối cảnh nhu cầu vẫn yếu.

Giá xăng dầu hôm nay 18.12.2025: Trong nước có thể giảm đến 700 đồng/lít?- Ảnh 1.

Giá xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh giảm đồng loạt từ chiều nay

ẢNH: Đ.N.T

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu có thể bị kìm hãm bởi lượng tồn kho nhiên liệu của Mỹ tăng mạnh. Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dù tồn kho dầu thô giảm trong tuần qua, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất lại tăng vượt so với dự báo.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham khảo trên thị trường Singapore đến sáng nay cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh giá chiều nay (18.12) có thể giảm đồng loạt. Các thương nhân đầu mối ước tính mức giảm dao động từ 250 - 700 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là tuần giảm giá thứ hai liên tiếp của giá xăng trong nước. 

Giá xăng dầu hôm nay 17.12.2025: Lao dốc về mức thấp nhất 5 năm

Giá dầu thế giới giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua do lo ngại dư cung. Giá xăng dầu trong nước cũng được dự báo giảm tiếp tại kỳ điều chỉnh giá chiều mai (18.12).

