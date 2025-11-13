Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay ẢNH: PHAN HẬU

Sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: giá xăng E5RON 92 là 19.844 đồng/lít, tăng 162 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá xăng RON 95 là 20.576 đồng/lít, tăng 160 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Trong nhóm mặt hàng dầu, giá dầu diesel tăng mạnh nhất với 541 đồng/lít, lên 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa là 19.935 đồng/lít, tăng 540 đồng/lít. Giá dầu mazut là 14.074 đồng/kg, giảm 246 đồng/lít.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này (từ 6.11 - 12.11) chịu tác động từ nhiều yếu tố: Tổ chức OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12 nhưng tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành (6.11 và 13.11), cho thấy giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON 92 tăng 1,08% (tương đương tăng 0,850 USD/thùng), đạt mức 79,862 USD/thùng. Giá xăng RON 95 tăng 0,96% (tương đương tăng 0,782 USD/thùng), đạt mức 82,574 USD/thùng.

Giá dầu diesel tăng 3,27% (tương đương tăng 2,992 USD/thùng), đạt mức 94,618 USD/thùng. Giá dầu hỏa tăng 3,27% (tương đương tăng 2,994 USD/thùng), đạt mức 94,628 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu mazut giảm nhẹ 2,37% (tương đương giảm 8,910 USD/tấn), đạt mức 367,572 USD/tấn,

Theo Bộ Công thương, quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước nêu trên được thực hiện nhằm bảo đảm biến động giá trong nước phù hợp với biến động giá thế giới và duy trì mức chênh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ. Trong kỳ điều hành này, giá xăng E5RON 92 đang thấp hơn xăng RON 95 là 732 đồng/lít.