Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay

Phan Hậu
Phan Hậu
13/11/2025 15:06 GMT+7

Bộ Công thương công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước áp dụng từ 15 giờ chiều nay 13.11. Trong kỳ điều hành này, giá xăng, dầu diesel và dầu hỏa đồng loạt tăng, riêng dầu mazut giảm.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay - Ảnh 1.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay

ẢNH: PHAN HẬU

Sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: giá xăng E5RON 92 là 19.844 đồng/lít, tăng 162 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá xăng RON 95 là 20.576 đồng/lít, tăng 160 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Trong nhóm mặt hàng dầu, giá dầu diesel tăng mạnh nhất với 541 đồng/lít, lên 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa là 19.935 đồng/lít, tăng 540 đồng/lít. Giá dầu mazut là 14.074 đồng/kg, giảm 246 đồng/lít.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này (từ 6.11 - 12.11) chịu tác động từ nhiều yếu tố: Tổ chức OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12 nhưng tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành (6.11 và 13.11), cho thấy giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON 92 tăng 1,08% (tương đương tăng 0,850 USD/thùng), đạt mức 79,862 USD/thùng. Giá xăng RON 95 tăng 0,96% (tương đương tăng 0,782 USD/thùng), đạt mức 82,574 USD/thùng.

Giá dầu diesel tăng 3,27% (tương đương tăng 2,992 USD/thùng), đạt mức 94,618 USD/thùng. Giá dầu hỏa tăng 3,27% (tương đương tăng 2,994 USD/thùng), đạt mức 94,628 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu mazut giảm nhẹ 2,37% (tương đương giảm 8,910 USD/tấn), đạt mức 367,572 USD/tấn,

Theo Bộ Công thương, quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước nêu trên được thực hiện nhằm bảo đảm biến động giá trong nước phù hợp với biến động giá thế giới và duy trì mức chênh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủTrong kỳ điều hành này, giá xăng E5RON 92 đang thấp hơn xăng RON 95 là 732 đồng/lít.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 13.11.2025: Dầu đảo chiều lao dốc mất 4%, xăng trong nước thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 13.11.2025: Dầu đảo chiều lao dốc mất 4%, xăng trong nước thế nào?

Giá dầu thế giới bất ngờ lao dốc sau khi OPEC đưa ra dự báo cung - cầu năm 2026. Tuy vậy, giá xăng dầu trong nước chiều nay được dự báo xu hướng tăng.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu điều hành giá xăng dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận