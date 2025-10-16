Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giá xăng tăng, giá dầu giảm

Đan Thanh
Đan Thanh
16/10/2025 15:27 GMT+7

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 16.10, giá xăng được điều chỉnh tăng, giá dầu giảm.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.226 đồng/lít, tăng 88 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 677 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 19.903 đồng/lít, tăng 174 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm- Ảnh 1.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 16.10, giá xăng được điều chỉnh tăng, giá dầu giảm

ẢNH: TN

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.423 đồng/lít, giảm 181 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 18.406 đồng/lít, giảm 28 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. 

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.371 đồng/kg, giảm 437 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với toàn bộ mặt hàng xăng dầu.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 9 - 15.10) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 9.10 và kỳ điều hành ngày 16.10 là: 76,294 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tăng 0,156 USD/thùng, tương đương tăng 0,20%.

79,062 USD/thùng xăng RON95, tăng 0,740 USD/thùng, tương đương tăng 0,94%.

85,944 USD/thùng dầu hỏa, giảm 0,354 USD/thùng, tương đương giảm 0,41%.

86,462 USD/thùng dầu diesel 0,05S, giảm 1,198 USD/thùng, tương đương giảm 1,37%.

377,872 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, giảm 14,824 USD/tấn, tương đương giảm 3,77%.

Tin liên quan

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 2.10, liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá toàn bộ mặt hàng xăng dầu.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu điều hành giá xăng dầu thị trường xăng dầu thị trường xăng dầu thế giới Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận