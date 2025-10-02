Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Đan Thanh
Đan Thanh
02/10/2025 16:04 GMT+7

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 2.10, liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá toàn bộ mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 19.624 đồng/lít, tăng 6 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 585 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 20.209 đồng/lít, tăng 44 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, cao nhất - Ảnh 1.

Giá toàn bộ mặt hàng xăng dầu đều được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành chiều 2.10

ẢNH: ĐAN THANH

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.038 đồng/lít, tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 19.005 đồng/lít, tăng 377 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.370 đồng/kg, tăng 161 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với toàn bộ mặt hàng xăng dầu.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25.9 - 1.10) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 11; Chính phủ Mỹ ngừng nhiều hoạt động; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25.9 và kỳ điều hành ngày 2.10 là: 78,716 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tăng 0,112 USD/thùng, tương đương tăng 0,14%.

80,688 USD/thùng xăng RON95, tăng 0,214 USD/thùng, tương đương tăng 0,27%.

89,386 USD/thùng dầu hỏa, tăng 2,112 USD/thùng, tương đương tăng 2,42%

89,968 USD/thùng dầu diesel 0,05S, tăng 2,066 USD/thùng, tương đương tăng 2,35%. 411,796 hUSD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, tăng 7,076 USD/tấn, tương đương tăng 1,75%.

Xem thêm bình luận