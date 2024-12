Giá xăng RON95 giảm nhẹ, còn 20.563 đồng/lít

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 5.12, giá xăng dầu trên thị trường tăng giảm đan xen.

Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng xăng dầu ẢNH: TN

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.864 đồng/lít, tăng 24 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 699 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 20.563 đồng/lít, giảm 294 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.382 đồng/lít, giảm 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 18.817 đồng/lít, giảm 325 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.125 đồng/kg, không thay đổi so với giá cơ sở hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng xăng dầu.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28.11 - 4.12) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, dự kiến quyết định sắp tới của OPEC+ về việc cắt giảm sản lượng dầu, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 28.11 và kỳ điều hành ngày 5.12 là: 80,760 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tăng 0,400 USD/thùng, tương đương tăng 0,50%; 83,936 USD/thùng xăng RON95, giảm 1,426 USD/thùng, tương đương giảm 1,67%; 88,140 USD/thùng dầu hỏa, giảm 1,738 USD/thùng, tương đương giảm 1,93%; 87,600 USD/thùng dầu diesel 0,05S, giảm 2,132 USD/thùng, tương đương giảm 2,38%; 454,632 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, tăng 0,688 USD/tấn, tương đương tăng 0,15%.