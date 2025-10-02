Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 2.10.2025: Xăng trong nước chiều nay tăng hay giảm?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/10/2025 09:00 GMT+7

Giá dầu thế giới giảm phiên thứ 3 liên tiếp, đặc biệt dầu thô WTI của Mỹ giảm mạnh gần 3%, về mức thấp nhất trong vòng 16 tuần qua. Tuy vậy, dự báo trong phiên điều hành giá chiều nay, xăng dầu trong nước vẫn tăng nhẹ.

Sáng 2.10, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent lùi 0,68 USD, tương đương 1,03%, xuống 65,35 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,79 USD, tương đương 2,82%, xuống còn 61,66 USD/thùng.

Đây là mức đóng cửa thấp nhất của giá dầu Brent kể từ ngày 5.6 và của WTI kể từ ngày 30.5.

Theo Reuters, các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ lo ngại giá thấp sẽ ảnh hưởng đến đầu tư. Diamondback Energy, một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu của Mỹ cảnh báo, nếu giá dầu duy trì quanh mức 60 USD/thùng, nhiều mỏ khoan sẽ không còn hiệu quả, kéo theo rủi ro tăng trưởng sản xuất đình trệ.

Giá xăng dầu hôm nay 2.10.2025: Xăng trong nước chiều nay tăng hay giảm? - Ảnh 1.

Giá xăng trong nước tăng nhẹ từ chiều nay

ẢNH: Đ.N.T

Các nhà phân tích cho rằng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ tăng sản lượng vào tháng 11, với mức tăng có thể cao gấp đôi mức tăng của tháng 9, cao gấp 3 lần mức tăng tháng 10, ngay cả khi nhu cầu của Mỹ và châu Á bắt đầu giảm, sẽ khiến đà lao dốc ngày càng lớn.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Mỹ đã chính thức đóng cửa từ ngày 1.10, sau khi Quốc hội và Nhà Trắng không đạt được thỏa thuận ngân sách. Các cơ quan chính phủ cảnh báo, điều này sẽ làm gián đoạn dữ liệu việc làm tháng 9 và nhiều báo cáo kinh tế quan trọng. Giá dầu hôm qua ở Mỹ lao dốc mạnh sau sự kiện này.

Theo Reuters, áp lực giảm giá còn đến từ số liệu của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, dự trữ dầu thô tuần qua tăng 1,8 triệu thùng, cao hơn mức dự báo 1 triệu thùng;  Viện Dầu khí Mỹ (API) báo cáo trước đó là tồn kho giảm 3,7 triệu thùng. "Dự trữ dầu thô tăng do xuất khẩu sụt giảm, cho thấy nhu cầu yếu. Cùng với nỗi lo về tác động của việc chính phủ Mỹ đóng cửa, thị trường đã chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh", chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, ông Phil Flynn nhận định.

Trong nước, từ 15 giờ chiều nay, theo quy định, giá bán lẻ xăng dầu sẽ được điều chỉnh. Cập nhật giá đến sáng nay, một số thương nhân đầu mối dự báo, xăng dầu trong nước sẽ tăng đồng loạt từ chiều nay. Mức tăng đối với xăng dưới 100 đồng/lít, mức tăng đối với giá dầu dưới 400 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Xem thêm bình luận