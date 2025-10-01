Trong nước, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều ngày mai (thứ năm, ngày 2.10) được dự báo vẫn tăng nhẹ. Sáng 1.10, một số thương nhân đầu mối khu vực phía nam ước tính, tuần này, giá trong nước tăng đồng loạt, trong đó, mức tăng của các mặt hàng xăng thấp, chỉ dưới 100 đồng/lít; mức tăng của các mặt hàng dầu cao hơn, dao động từ 250 - 350 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng tuần này đổi chiều tăng sau khi giảm ở tuần trước. 

Sáng 1.10, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố như sau:

