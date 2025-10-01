Sáng 1.10, giá xăng dầu giữ đà trượt dốc, dầu Brent giảm 0,95 USD, tương đương 1,4%, về mốc 67 USD/thùng; dầu WTI giảm hơn 1 USD, tương đương 1,7%, xuống 62,37 USD/thùng.
Như vậy, sau khi mất hơn 3% ở phiên trước, đà giảm của giá dầu vẫn chưa chấm dứt. Theo Reuters, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+) có thể đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 sau khi quyết tăng tiếp trong tháng 10 này. Mục đích của nhóm là giành lại thị phần trên thị trường toàn cầu.
Một số thông tin cho rằng trong tháng 11, có thể OEPC+ tăng sản lượng cao gấp đôi đến 3 lần mức tăng tháng 10. Nếu vậy, nguồn cung trên thị trường sẽ rất lớn, dư cung khiến giá dầu có thể giảm tiếp. Tuy nhiên, OPEC đã phản bác thông tin này và chỉ cho rằng mức tăng là không chính xác và gây hiểu lầm.
Bên cạnh đó, Iraq cũng đã nối lại xuất khẩu dầu khu vực tự trị, sau hơn 2,5 năm bị đình trệ. Các nhà phân tích thị trường đánh giá, nguồn cung bổ sung từ Iraq đang tạo thêm áp lực lớn lên giá dầu, bởi nhu cầu tiêu thụ yếu.
Trong nước, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều ngày mai (thứ năm, ngày 2.10) được dự báo vẫn tăng nhẹ. Sáng 1.10, một số thương nhân đầu mối khu vực phía nam ước tính, tuần này, giá trong nước tăng đồng loạt, trong đó, mức tăng của các mặt hàng xăng thấp, chỉ dưới 100 đồng/lít; mức tăng của các mặt hàng dầu cao hơn, dao động từ 250 - 350 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Nếu đúng như dự báo, giá xăng tuần này đổi chiều tăng sau khi giảm ở tuần trước.
Sáng 1.10, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố như sau:
