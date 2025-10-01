Sáng 1.10, giá xăng dầu giữ đà trượt dốc, dầu Brent giảm 0,95 USD, tương đương 1,4%, về mốc 67 USD/thùng; dầu WTI giảm hơn 1 USD, tương đương 1,7%, xuống 62,37 USD/thùng.

Như vậy, sau khi mất hơn 3% ở phiên trước, đà giảm của giá dầu vẫn chưa chấm dứt. Theo Reuters, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+) có thể đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 sau khi quyết tăng tiếp trong tháng 10 này. Mục đích của nhóm là giành lại thị phần trên thị trường toàn cầu.

Một số thông tin cho rằng trong tháng 11, có thể OEPC+ tăng sản lượng cao gấp đôi đến 3 lần mức tăng tháng 10. Nếu vậy, nguồn cung trên thị trường sẽ rất lớn, dư cung khiến giá dầu có thể giảm tiếp. Tuy nhiên, OPEC đã phản bác thông tin này và chỉ cho rằng mức tăng là không chính xác và gây hiểu lầm.

Giá dầu thế giới giữ đà giảm từ phiên đầu tuần đến nay ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, Iraq cũng đã nối lại xuất khẩu dầu khu vực tự trị, sau hơn 2,5 năm bị đình trệ. Các nhà phân tích thị trường đánh giá, nguồn cung bổ sung từ Iraq đang tạo thêm áp lực lớn lên giá dầu, bởi nhu cầu tiêu thụ yếu.