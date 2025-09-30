Sáng 30.9, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 2,48 USD, tương đương 3,54%, xuống 67,65 USD/thùng; dầu WTI giảm 2,27 USD, tương đương 3,45%, xuống 63,45 USD/thùng.

Như vậy, trong tháng 9, giá dầu thế giới giảm gần 4% so với tháng 8. Các số liệu cho thấy, nguồn cung toàn cầu đang dồi dào.

Theo các nhà phân tích, thị trường dầu thô thế giới phản ứng trước thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+) dự kiến sẽ tăng sản lượng khai thác dầu tiếp vào tháng 11. Cùng với đó, Iraq cũng sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của nước này sang Thổ Nhĩ Kỳ. Việc khôi phục hoạt động này dự kiến sẽ đưa khoảng 230.000 thùng/ngày trở lại thị trường quốc tế.

Giá xăng trong nước đang phổ biến quanh mốc 20.000 đồng/lít Ả NH: NHẬT THỊNH