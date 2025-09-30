Sáng 30.9, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 2,48 USD, tương đương 3,54%, xuống 67,65 USD/thùng; dầu WTI giảm 2,27 USD, tương đương 3,45%, xuống 63,45 USD/thùng.
Như vậy, trong tháng 9, giá dầu thế giới giảm gần 4% so với tháng 8. Các số liệu cho thấy, nguồn cung toàn cầu đang dồi dào.
Theo các nhà phân tích, thị trường dầu thô thế giới phản ứng trước thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+) dự kiến sẽ tăng sản lượng khai thác dầu tiếp vào tháng 11. Cùng với đó, Iraq cũng sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của nước này sang Thổ Nhĩ Kỳ. Việc khôi phục hoạt động này dự kiến sẽ đưa khoảng 230.000 thùng/ngày trở lại thị trường quốc tế.
Theo Reuters, nhiều khả năng OPEC+ sẽ thông qua kế hoạch tăng thêm ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 nhằm tăng sự ảnh hưởng của nhóm trên thị trường và củng cố thị phần. Đến nay, OPEC+ vẫn đang đẩy mạnh chiến lược ưu tiên giữ thị phần thay vì giá. Tuy nhiên, hiện nhóm này vẫn chưa khai thác đủ sản lượng dầu theo mục tiêu đề ra.
Trước những diễn biến trên, các nhà phân tích vẫn cảnh báo nguy cơ dư cung là hiện hữu.
Trong nước, do giá dầu thế giới tuần trước tăng hơn 4%, thế nên các chỉ số ước tính đến sáng nay cho thấy, xăng dầu tuần này tại kỳ điều hành giá chiều thứ 5 (2.10) có thể tăng nhẹ. Tuy vậy, dự báo này có thể thay đổi bởi trước kỳ điều chỉnh giá, còn 2 phiên giao dịch nữa.
Sáng 30.9, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường theo công bố của Bộ Công thương trước đó phổ biến như sau: xăng E5 RON92-II 19.618 đồng/lít; xăng RON95-III 20.165 đồng/lít; dầu diesel 18.658 đồng/lít, dầu hỏa 18.628 đồng/lít; dầu mazut 15.209 đồng/kg.
Bình luận (0)