Theo Reuters, nhiều khả năng OPEC+ sẽ thông qua kế hoạch tăng thêm ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 nhằm tăng sự ảnh hưởng của nhóm trên thị trường và củng cố thị phần. Đến nay, OPEC+ vẫn đang đẩy mạnh chiến lược ưu tiên giữ thị phần thay vì giá. Tuy nhiên, hiện nhóm này vẫn chưa khai thác đủ sản lượng dầu theo mục tiêu đề ra.

Trước những diễn biến trên, các nhà phân tích vẫn cảnh báo nguy cơ dư cung là hiện hữu.

Trong nước, do giá dầu thế giới tuần trước tăng hơn 4%, thế nên các chỉ số ước tính đến sáng nay cho thấy, xăng dầu tuần này tại kỳ điều hành giá chiều thứ 5 (2.10) có thể tăng nhẹ. Tuy vậy, dự báo này có thể thay đổi bởi trước kỳ điều chỉnh giá, còn 2 phiên giao dịch nữa.

Sáng 30.9, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường theo công bố của Bộ Công thương trước đó phổ biến như sau: xăng E5 RON92-II 19.618 đồng/lít; xăng RON95-III 20.165 đồng/lít; dầu diesel 18.658 đồng/lít, dầu hỏa 18.628 đồng/lít; dầu mazut 15.209 đồng/kg.