Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 29.9.2025: Quay đầu giảm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/09/2025 09:02 GMT+7

Giá dầu thế giới mất gần 1% trong sáng nay. Tuy nhiên, do tuần trước giá dầu thế giới tăng, nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước tuần này có xu hướng tăng trở lại.

Sáng 29.9, giá xăng dầu giảm mạnh, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn lùi khoảng 1%. Theo đó, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 65 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 68,6 USD/thùng.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá dầu hiện nay là sự gia tăng mạnh của nguồn cung. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+) sẽ tăng sản lượng khai thác dầu tiếp trong tháng 10 theo kế hoạch. Mới đây, có thông tin nhóm này dự kiến sẽ tăng tiếp ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 tại cuộc họp cuối tuần sau. Điều này đã và đang tạo áp lực lớn để giá dầu giảm.

Bên cạnh đó, nguồn dầu đưa ra thị trường từ Iraq cũng được dự báo tăng do nước này đã thông qua kế hoạch nối lại hoạt động xuất khẩu dầu qua đường ống từ khu tự trị Kurdistan của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một diễn biến khác, thông tin từ Kuwait cho biết, công suất sản xuất dầu thô của nước này hiện đạt 3,2 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Giá xăng dầu hôm nay 29.9.2025: - Ảnh 1.

Giá xăng tuần này có thể tăng trở lại

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các phân tích đều tập trung vào khả năng thị trường dư cung và dự báo giá dầu khó bật trên mốc 70 USD/thùng nếu không có nhiều biến động. Các chuyên gia phân tích giá dầu toàn cầu có thể giảm từ quý 3 sang quý 4 và tiếp tục giảm đến quý 1 năm sau trong bối cảnh sản lượng dầu của OPEC+ tăng. 

Báo cáo mới nhất của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cũng đưa dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay và có thể dư thừa vào năm 2026.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đến cuối tuần qua cho thấy, do giá thế giới có tuần tăng mạnh, dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá tuần này sẽ tăng đồng loạt. 

Sáng 29.9, chiết khấu bán lẻ xăng dầu cũng giảm nhẹ so với tuần trước, mức chiết khấu dao động từ 650 - 1.000 đồng/lít, tùy thị trường, kho.


Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 27.9.2025: Tuần tăng 4%

Giá xăng dầu hôm nay 27.9.2025: Tuần tăng 4%

Giá dầu thế giới đóng phiên cuối tuần tăng hơn 1%. Trong nước, dự báo giá tuần tới có thể tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 26.9.2025: Xăng trong nước về sát mốc 20.000 đồng/lít

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu giá dầu thế giới xăng trong nước OPEC+ Nguồn cung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận