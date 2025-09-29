Giá xăng dầu hôm nay 29.9.2025: Quay đầu giảm

Sáng 29.9, giá xăng dầu giảm mạnh, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn lùi khoảng 1%. Theo đó, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 65 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 68,6 USD/thùng.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá dầu hiện nay là sự gia tăng mạnh của nguồn cung. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+) sẽ tăng sản lượng khai thác dầu tiếp trong tháng 10 theo kế hoạch. Mới đây, có thông tin nhóm này dự kiến sẽ tăng tiếp ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 tại cuộc họp cuối tuần sau. Điều này đã và đang tạo áp lực lớn để giá dầu giảm.

Bên cạnh đó, nguồn dầu đưa ra thị trường từ Iraq cũng được dự báo tăng do nước này đã thông qua kế hoạch nối lại hoạt động xuất khẩu dầu qua đường ống từ khu tự trị Kurdistan của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một diễn biến khác, thông tin từ Kuwait cho biết, công suất sản xuất dầu thô của nước này hiện đạt 3,2 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Giá xăng tuần này có thể tăng trở lại ẢNH: NHẬT THỊNH

Các phân tích đều tập trung vào khả năng thị trường dư cung và dự báo giá dầu khó bật trên mốc 70 USD/thùng nếu không có nhiều biến động. Các chuyên gia phân tích giá dầu toàn cầu có thể giảm từ quý 3 sang quý 4 và tiếp tục giảm đến quý 1 năm sau trong bối cảnh sản lượng dầu của OPEC+ tăng.

Báo cáo mới nhất của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cũng đưa dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay và có thể dư thừa vào năm 2026.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đến cuối tuần qua cho thấy, do giá thế giới có tuần tăng mạnh, dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá tuần này sẽ tăng đồng loạt.

Sáng 29.9, chiết khấu bán lẻ xăng dầu cũng giảm nhẹ so với tuần trước, mức chiết khấu dao động từ 650 - 1.000 đồng/lít, tùy thị trường, kho.



