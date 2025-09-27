Giá xăng dầu hôm nay 27.9.2025: Tuần tăng 4%

Sáng 27.9, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 0,71 USD, tương đương 1,02%, lên 70,13 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI cũng tăng 0,74 USD, tương đương 1,14%, lên 65,72 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.

Như vậy, tính cả tuần giá dầu WTI của Mỹ ước tăng gần 4%, dầu Brent tăng gần 3,3%.

Các phân tích cho thấy, một trong những lý do đẩy giá dầu tăng đến từ việc Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng của Nga bằng máy bay không người lái khiến xuất khẩu nhiên liệu của nước này bị gián đoạn. Trong khi đó, phía Nga cũng dự kiến áp dụng lệnh cấm một phần đối với xuất khẩu dầu diesel đến hết năm nay, đồng thời gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện tại.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong tuần này ẢNH: REUTERS

Việc giảm công suất lọc dầu đã khiến một số khu vực của Nga rơi vào tình trạng thiếu hụt một số loại nhiên liệu. Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng đang gây áp lực buộc các đồng minh của Mỹ giảm nhập khẩu dầu từ Nga. Trước mắt, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cắt giảm một phần lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Các nhà phân tích cho rằng, nếu nguồn cung dầu từ Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ bị gián đoạn, hai quốc gia này cũng sẽ phải tìm nguồn thay thế.

Tất cả đang hỗ trợ giá dầu quay trở lại đường đua tăng.

Tuy vậy, giá dầu bị kìm hãm đà tăng bởi nguồn cung có thể tăng do phía Kurdistan cho biết sẽ nối lại xuất khẩu dầu và GDP của Mỹ trong quý 3 tăng cao hơn dự báo.

Tại thị trường châu Á, giá dầu thế giới tăng ảnh hưởng đến giá thành phẩm trên thị trường này tăng. Ước tính, giá xăng dầu thế giới đang cao hơn giá bán trong nước. Dự báo, giá trong nước tuần tới có thể tăng mạnh, trong đó mức tăng của giá dầu cao hơn mức tăng giá xăng.