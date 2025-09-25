Giá xăng dầu hôm nay 25.9.2025: Đà tăng mạnh, kéo dầu trong nước tăng?

Sáng 25.9, đà tăng của giá xăng dầu chững lại, kết thúc phiên lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,68 USD, tương đương 2,48%, lên 69,31 USD/thùng; dầu thô WTI cũng tăng 1,58 USD, tương đương 2,5%, lên 64,99 USD/thùng.

Như vậy, cả 2 loại dầu chuẩn đang tiến sát ngưỡng 65 - 70 USD/thùng.

Theo Reuters, báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm bất ngờ; lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ Iraq, Venezuela và Nga gặp khó khăn đã hỗ trợ giá dầu tăng mạnh.

Ngày 24.9, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô tại nước này giảm 607.000 thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo tăng 235.000 thùng từ cuộc thăm dò trên Reuters. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức giảm 3,8 triệu thùng mà Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố trước đó.

Xăng trong nước có thể giảm hơn 400 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay ẢNH: Đ.N.T

Bên cạnh đó, xung đột Nga - Ukraine dai dẳng cũng hỗ trợ giá dầu tăng, đặc biệt khi các vụ tấn công của Ukraine tập trung vào những khu vực có hạ tầng năng lượng dầu của Nga. Mới đây, quân đội Ukraine đã tấn công hai trạm bơm dầu của Nga trong đêm, khiến thành phố nơi có các cảng xuất khẩu dầu và ngũ cốc lớn của Nga trên Biển Đen đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Các nhà phân tích dự đoán, khả năng các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga sẽ được áp đặt.

Trong nước, chiều nay đến kỳ điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Tài chính - Công thương. Các dự báo cập nhật đến sáng 25.9 cho thấy, các mặt hàng xăng và dầu diesel có thể giảm đồng loạt do giá thế giới tuần trước giảm. Trong khi đó, dầu hỏa và mazut lại tăng nhẹ. Cụ thể, mức giảm của các mặt hàng xăng dao động từ 350 - 450 đồng/lít; các mặt hàng dầu tăng chưa tới 100 đồng/lít/kg.



