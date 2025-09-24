Giá xăng dầu hôm nay 24.9.2025: Xăng trong nước tuần này giảm thế nào?

Sáng 24.9, giá xăng dầu tăng mạnh, dầu Brent tăng 1,06 USD, tương đương 1,6%, lên 67,63 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI tăng 1,13 USD, tương đương 1,8%, lên 63,41 USD/thùng.

Như vậy, sau nhiều phiên giảm liên tục, mất khoảng 3%, giá dầu thế giới đổi chiều tăng trở lại. Các nhà phân tích cho rằng, kỳ vọng xuất khẩu dầu qua đường ống từ khu tự trị Kurdistan của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nối lại đã hỗ trợ giá dầu tăng. Hoạt động xuất khẩu này đã bị gián đoạn kể từ tháng 3.2023.

Trên Reuters, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, ông Phil Flynn, nhận xét thị trường đã phản ứng bằng cách bán tháo khi xuất hiện thông tin về thỏa thuận xuất khẩu dầu từ Kurdistan. Tuy nhiên, việc thỏa thuận chưa được thực hiện đồng nghĩa với việc lượng dầu dự kiến vẫn chưa quay trở lại thị trường. Ngoài ra, sản lượng tồn kho tại các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vẫn ở mức thấp đang hỗ trợ giá dầu tăng.

Giá xăng trong nước tuần này có thể quay đầu giảm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong thực tế, thị trường dầu toàn cầu đang đối mặt với nguồn cung tăng cao và nhu cầu suy yếu, trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến và áp lực kinh tế toàn cầu gia tăng do các mức thuế của Mỹ. Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay và có thể dư thừa vào năm 2026, khi các nước trong nhóm OPEC+ gia tăng sản lượng và nguồn cung từ các quốc gia ngoài khối cũng tăng lên.

Thế nên, việc OPEC+ tăng xuất khẩu dầu thô, cùng với việc chưa có thêm lệnh trừng phạt mới đối với dầu Nga đang tạo áp lực khiến giá dầu khó duy trì đà tăng.

Trong nước, trao đổi với Thanh Niên sáng 24.9, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ biến động theo tình hình xăng dầu thế giới tuần qua. Dự báo trong kỳ điều hành giá chiều ngày mai (25.9), giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ giảm đồng loạt, mức giảm dao động trên dưới 400 đồng/lít, riêng dầu hỏa có thể đi ngang.



