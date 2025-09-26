Sáng 26.9, giá xăng dầu thế giới giữ đà tăng, dầu Brent tăng nhẹ 0,11 USD, tương đương 0,16%, lên 69,42 USD/thùng; dầu WTI gần như đi ngang khi chỉ lùi 0,01 USD xuống còn 64,98 USD/thùng.

Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 25.9, sau khi chạm mức cao nhất trong vòng 7 tuần qua, trong bối cảnh Nga tuyên bố hạn chế xuất khẩu nhiên liệu từ nay đến cuối năm. Các phân tích cho thấy, đà tăng của giá dầu bị kìm hãm bởi các dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ: Tồn kho dầu thô giảm mạnh và GDP của Mỹ quý 3 tăng 3,6% - sao hơn dự đoán - khiến thị trường đẩy mạnh bán ra, kéo giá dầu hạ nhiệt. Điều này đồng nghĩa với kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất là khó xảy ra.

Giá xăng giảm đồng loạt, về mốc 20.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy vậy, thông tin về việc Nga có lệnh cấm một phần đối với xuất khẩu dầu diesel đến cuối năm và gia hạn cấm xuất khẩu xăng của Nga đã chặn đà giảm của giá dầu. Bên cạnh đó, kỳ vọng nguồn cung tăng từ Iraq và khu vực Kurdistan (phía Bắc Iraq) cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung, khiến giá dầu giảm nhẹ sau khi vừa chạm mức cao nhất trong 7 tuần.

Trong nước, chiều hôm qua (25.9), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng giảm khoảng từ 370 - 450 đồng/lít; dầu diesel giảm 50 đồng/lít; dầu hỏa và mazut đều tăng 70 - 80 đồng/lít/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cũng không sử dụng trích/chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 có 22 lần được điều chỉnh tăng, 18 lần giảm. Dầu diesel có 20 lần tăng, 18 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Sáng 26.9, sau điều chỉnh, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường theo công bố của Petrolimex như sau: