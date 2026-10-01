Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân Nam bộ mưa lớn | Hỗn loạn trên chuyến bay flydubai

Toàn cảnh 17h ngày 1.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Nguyên nhân Nam bộ mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng

Theo chuyên gia, nguyên nhân của đợt mưa lớn tại Nam bộ trong ngày hôm qua 30.9 là bởi tác động của đới gió đông hoạt động trên độ cao 5.000 m.

Nguyên nhân Nam bộ mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng

Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ trở lại sau nhiều ngày liên tiếp giảm

Do lượng nước từ thượng lưu đổ về nhiều và sông Đồng Nai ở hạ du đã qua đỉnh triều, Thủy điện Trị An quyết định tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn để bảo vệ hồ chứa.

Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ trở lại sau nhiều ngày liên tiếp giảm

Xe máy 'kẹp' 3: Không phải lúc nào cũng bị phạt

Pháp luật hiện hành cho phép người lái chở thêm 2 người trong một số trường hợp cụ thể; nếu "kẹp" 3 sai quy định, tài xế có thể bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

Xe máy 'kẹp' 3: Không phải lúc nào cũng bị phạt

Công an Cần Thơ tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo do Mr.Pips cầm đầu

Để hoàn tất hồ sơ mở rộng vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' qua sàn Swissmes.com, Công an thành phố Cần Thơ đề nghị các cá nhân từng bị nhóm của Mr.Pips lôi kéo, sớm liên hệ phối hợp cung cấp tài liệu.

Công an Cần Thơ tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo do Mr.Pips cầm đầu

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.