    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân Nam bộ mưa lớn | Hỗn loạn trên chuyến bay flydubai
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân Nam bộ mưa lớn | Hỗn loạn trên chuyến bay flydubai

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số

    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 1.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Nguyên nhân Nam bộ mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng

    Theo chuyên gia, nguyên nhân của đợt mưa lớn tại Nam bộ trong ngày hôm qua 30.9 là bởi tác động của đới gió đông hoạt động trên độ cao 5.000 m.

    Nguyên nhân Nam bộ mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng

    Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ trở lại sau nhiều ngày liên tiếp giảm

    Do lượng nước từ thượng lưu đổ về nhiều và sông Đồng Nai ở hạ du đã qua đỉnh triều, Thủy điện Trị An quyết định tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn để bảo vệ hồ chứa.

    Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ trở lại sau nhiều ngày liên tiếp giảm

    Xe máy 'kẹp' 3: Không phải lúc nào cũng bị phạt

    Pháp luật hiện hành cho phép người lái chở thêm 2 người trong một số trường hợp cụ thể; nếu "kẹp" 3 sai quy định, tài xế có thể bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

    Xe máy 'kẹp' 3: Không phải lúc nào cũng bị phạt

    Công an Cần Thơ tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo do Mr.Pips cầm đầu

    Để hoàn tất hồ sơ mở rộng vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' qua sàn Swissmes.com, Công an thành phố Cần Thơ đề nghị các cá nhân từng bị nhóm của Mr.Pips lôi kéo, sớm liên hệ phối hợp cung cấp tài liệu.

    Công an Cần Thơ tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo do Mr.Pips cầm đầu

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

    Tin liên quan

    Toàn cảnh 17h: Quá khứ giang hồ mạng ‘Dũng trọc Hà Đông’ | Khởi công cầu Cát Lái, Long Hưng

    Toàn cảnh 17h: Quá khứ giang hồ mạng ‘Dũng trọc Hà Đông’ | Khởi công cầu Cát Lái, Long Hưng

    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h: Khởi tố vụ xe cứu thương thu giá 'cắt cổ' | Con hẻm đau khổ ngập nhiều giờ ở TP.HCM

    Khám phá thêm chủ đề

    Toàn Cảnh 17H bản tin toàn cảnh 17h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay Mr.Pips Thời tiết nam bộ Ngập lụt Donald Trump Thủy điện Trị An Ngân 98 FlyDubai

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận