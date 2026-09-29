Toàn cảnh 17h: Quá khứ giang hồ mạng ‘Dũng trọc Hà Đông’ | Khởi công cầu Cát Lái, Long Hưng

Toàn cảnh 17h ngày 29.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Quá khứ của giang hồ mạng 'Dũng trọc Hà Đông'

Vừa chấp hành xong án tù chưa lâu, Nguyễn Văn Dũng, tức 'Dũng trọc Hà Đông', tiếp tục bị khởi tố trong một vụ án mới. Lần này, cái tên từng gắn với hình ảnh giang hồ mạng lại xuất hiện trong câu chuyện về những bộ phim ngắn mang màu sắc bạo lực trên mạng xã hội.

Quá khứ nhiều tiền án của giang hồ mạng “Dũng trọc Hà Đông”

Khởi công cầu Cát Lái, Long Hưng: Tĩnh không thông thuyền kỷ lục cao 55 mét

Sáng 29.9.2026, UBND thành phố Đồng Nai phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức khởi công 2 cây cầu Cát Lái và Long Hưng, đây là 2 dự án quan trọng trong kết nối vùng, giữa 2 thành phố, xa hơn là kết nối TP.HCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khởi công cầu Cát Lái, Long Hưng Tĩnh không thông thuyền kỷ lục cao 55 mét

Độc đáo chim bồ câu bay theo chủ từ Hà Nội đến Bắc Ninh

Một con chim bồ câu lông đen thường xuyên bay theo xe máy của chủ trong những chuyến đi xa đang nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Độc đáo chim bồ câu bay theo chủ từ Hà Nội đến Bắc Ninh

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.