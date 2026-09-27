Toàn cảnh 17h: TP.HCM ngập sâu do triều cường, mưa lớn | Vụ Shark Thủy: Làm rõ trách nhiệm người vợ

Toàn cảnh 17h ngày 27.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 27.9: TP.HCM ngập sâu do triều cường, mưa lớn | Vụ Shark Thủy: Làm rõ trách nhiệm người vợ

Vợ Shark Thủy giúp chồng đứng tên bất động sản của bị hại

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần.

Vợ Shark Thủy giúp chồng đứng tên bất động sản của bị hại

Chiều nay triều cường lên cao, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa lớn

TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ đối mặt với nguy cơ ngập nặng do triều cường cao và mưa lớn. Cao điểm đợt ngập này bắt đầu từ chiều nay (27.9) và có thể kéo dài đến 30.9. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, hiện trên khu vực các hình thế thời tiết gây mưa vẫn tồn tại. Đó là dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Trung bộ suy yếu dần. Gió mùa tây nam có cường độ yếu đến trung bình. Bên cạnh đó, hội tụ gió tây nam còn tồn tại trên khu vực phía tây nam của An Giang.

Chiều nay triều cường lên cao, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa lớn





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