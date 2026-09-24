Toàn cảnh 17h: Anh em sinh đôi đánh cắp dữ liệu cá nhân | Giá vàng thấp nhất 1 tháng qua

Toàn cảnh 17h ngày 24.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Anh em sinh đôi đánh cắp 120 triệu dữ liệu cá nhân, rao bán trên mạng

Không chọn cách làm ăn chân chính, cặp anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương (33 tuổi, ngụ Đắk Lắk) lại chọn 'khởi nghiệp' bằng cách rao bán dữ liệu cá nhân của người khác.

Anh em sinh đôi đánh cắp 120 triệu dữ liệu cá nhân, rao bán trên mạng

Bé gái 2 tuổi bất ngờ lao ra đường, hàng xóm kịp kéo lại trước đầu ô tô

Đoạn clip ghi lại cảnh bé gái khoảng 2 tuổi bất ngờ chạy từ trong nhà ra đường đúng lúc một ô tô đi tới. Người đàn ông đang quét dọn gần đó lập tức đưa tay kéo bé trở lại.

Bé gái 2 tuổi bất ngờ lao ra đường, hàng xóm kịp kéo lại trước đầu ô tô

Thứ trưởng y tế người bị bắt, người thôi chức, 4 thứ trưởng còn lại 'gánh' việc ra sao?

Sau khi Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam và Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức, hiện Bộ Y tế có 4 thứ trưởng, sẽ đảm nhiệm phụ trách, thay thế hai ông.

Thứ trưởng y tế người bị bắt, người thôi chức, 4 thứ trưởng còn lại 'gánh' việc ra sao?

Miền Bắc đón đợt mưa lớn từ đêm 25.9

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, các tỉnh miền Bắc sẽ có đợt mưa lớn. Mưa lớn ở Nam bộ giảm dần, mưa chỉ xảy ra vào chiều và tối.Do lượng nước ở thượng lưu về nhiều, triều cường ở hạ du lại đang ở mức thấp, Công ty Thủy điện Trị An quyết định tăng lượng xả nước qua đập tràn để bảo vệ hồ chứa.

Miền Bắc đón đợt mưa lớn từ đêm 25.9

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.