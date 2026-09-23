Đề xuất mới của Bộ Y tế về quản lý và kiểm soát giá thiết bị y tế

Để kiểm soát giá thiết bị y tế, Bộ Y tế đang đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng minh bạch, có trọng tâm và tăng trách nhiệm của chủ thể kinh doanh.

Theo đó, doanh nghiệp tự xác định và công bố giá bán tối đa, chịu trách nhiệm về thông tin công bố; cơ quan quản lý sẽ khai thác dữ liệu, giám sát, cảnh báo và hậu kiểm, hướng đến tăng khả năng so sánh và sử dụng dữ liệu giá trong quản lý và mua sắm; không coi giá công bố là giá nhà nước phê duyệt hoặc giá bắt buộc cơ sở y tế phải mua.

Thiết bị y tế công nghệ cao gần như phụ thuộc vào nhập khẩu ẢNH: LIÊN CHÂU

Bộ Y tế cho biết không quy định mức lợi nhuận với kinh doanh trang thiết bị y tế, nhưng có các giải pháp hạn chế việc hình thành mức giá bất hợp lý qua nhiều khâu phân phối trung gian và tăng khả năng tiếp cận trực tiếp nhà sản xuất, thông qua khuyến khích nhà sản xuất phân phối trực tiếp, đồng thời cho phép mua, nhập khẩu trực tiếp trong những trường hợp đáp ứng điều kiện.

Bộ Y tế cũng đề xuất đàm phán giá, mua sắm tập trung đối với nhóm thiết bị phù hợp, nhóm thiết bị có khả năng tiêu chuẩn hóa và nhu cầu lớn. Việc mua sắm tập trung hoặc đàm phán giá không thể áp dụng được với tất cả trang thiết bị y tế, do nhu cầu phân tán, công nghệ thay đổi nhanh, cấu hình đặc thù và số lượng mua không đủ lớn để tạo lợi thế thương lượng.