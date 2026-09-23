    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Sức khỏe

    Đề xuất mới của Bộ Y tế về quản lý và kiểm soát giá thiết bị y tế

    Nam Sơn
    Nam Sơn
    Bộ Y tế cho biết tại VN ước tính có hơn 2.900 thiết bị y tế được phân phối trên thị trường. Trong đó, khoảng 92% là sản phẩm nhập khẩu; thiết bị công nghệ cao gần như phụ thuộc vào nhập khẩu.

    Để kiểm soát giá thiết bị y tế, Bộ Y tế đang đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng minh bạch, có trọng tâm và tăng trách nhiệm của chủ thể kinh doanh.

    Theo đó, doanh nghiệp tự xác định và công bố giá bán tối đa, chịu trách nhiệm về thông tin công bố; cơ quan quản lý sẽ khai thác dữ liệu, giám sát, cảnh báo và hậu kiểm, hướng đến tăng khả năng so sánh và sử dụng dữ liệu giá trong quản lý và mua sắm; không coi giá công bố là giá nhà nước phê duyệt hoặc giá bắt buộc cơ sở y tế phải mua.

    Đề xuất mới của Bộ Y tế về quản lý và kiểm soát giá thiết bị... - Ảnh 1.

    Thiết bị y tế công nghệ cao gần như phụ thuộc vào nhập khẩu

    ẢNH: LIÊN CHÂU

    Bộ Y tế cho biết không quy định mức lợi nhuận với kinh doanh trang thiết bị y tế, nhưng có các giải pháp hạn chế việc hình thành mức giá bất hợp lý qua nhiều khâu phân phối trung gian và tăng khả năng tiếp cận trực tiếp nhà sản xuất, thông qua khuyến khích nhà sản xuất phân phối trực tiếp, đồng thời cho phép mua, nhập khẩu trực tiếp trong những trường hợp đáp ứng điều kiện.

    Bộ Y tế cũng đề xuất đàm phán giá, mua sắm tập trung đối với nhóm thiết bị phù hợp, nhóm thiết bị có khả năng tiêu chuẩn hóa và nhu cầu lớn. Việc mua sắm tập trung hoặc đàm phán giá không thể áp dụng được với tất cả trang thiết bị y tế, do nhu cầu phân tán, công nghệ thay đổi nhanh, cấu hình đặc thù và số lượng mua không đủ lớn để tạo lợi thế thương lượng.

    Tin liên quan

    Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ ‘muốn xạ trị nhanh phải kẹp tiền vào sổ’

    Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ ‘muốn xạ trị nhanh phải kẹp tiền vào sổ’

    Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh thông tin phản ánh 'muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ' tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E.

    Bộ Y tế đề xuất chuẩn hóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa

    Bộ Y tế yêu cầu xác minh việc cấp giấy khám sức khỏe 'siêu tốc'

    Khám phá thêm chủ đề

    Bộ Y tế Thiết bị y tế kiểm soát giá thiết bị y tế

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận