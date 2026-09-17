Dịch vụ công thiết bị y tế chủ yếu cấp phép, chưa đủ để tra cứu giá

Bộ Y tế cho biết, 100% dịch vụ dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thiết bị y tế hiện được cung cấp toàn trình. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chủ yếu phục vụ thủ tục hành chính, đăng ký, công bố, cấp phép; dữ liệu về nhập khẩu, chuỗi phân phối, giá, mua sắm và sử dụng tại cơ sở y tế chưa được chuẩn hóa và liên thông đầy đủ để phục vụ tra cứu, so sánh, cảnh báo và hậu kiểm.

Sau 6 năm Bộ Y tế triển khai dịch vụ công trực tuyến về trang thiết bị y tế, dữ liệu hiện chưa đủ để quản lý giá, chủ yếu phục vụ công bố, cấp phép ẢNH: LIÊN CHÂU

Hệ thống này đã triển khai từ 2020 nhưng dữ liệu hiện có chủ yếu phục vụ thủ tục hành chính, đăng ký, công bố, cấp phép. Các dữ liệu về nhập khẩu, chuỗi phân phối, giá, mua sắm và sử dụng tại cơ sở y tế chưa được chuẩn hóa và liên thông đầy đủ để phục vụ tra cứu, so sánh, cảnh báo và hậu kiểm.

Về giá, Bộ Y tế đã triển khai các công cụ quản lý theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật chuyên ngành trong nhiều giai đoạn. Trong đó, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP từng áp dụng công khai giá đối với phạm vi rất rộng. Nhưng thực tế số lượng model, cấu hình và điều kiện thương mại quá lớn, dữ liệu không đủ chuẩn hóa để so sánh nên phát sinh khối lượng công khai, tiếp nhận và xử lý lớn, hiệu quả quản lý chưa tương xứng.

Theo đề xuất mới nhất của Bộ Y tế về sửa đổi điều 113 luật Khám bệnh, chữa bệnh, sẽ kiểm soát giá, giảm khâu trung gian và số hóa toàn diện hoạt động quản lý thiết bị y tế; gắn mã định danh để kiểm soát quá trình lưu thông trên thị trường và là cơ sở cho việc áp dụng biện pháp công khai giá bán. Trước mắt, áp dụng công khai giá đối với một số nhóm thiết bị, các thiết bị y tế có ít nhà cung cấp.

Để cắt giảm trung gian đẩy giá, sẽ công khai các cơ sở phân phối, kinh doanh thiết bị y tế, trong đó bao gồm quy định về số tầng phân phối đối với một số nhóm thiết bị.

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về thiết bị y tế, bao gồm giá trên thị trường thế giới và trong nước; định danh, truy xuất nguồn gốc; thông tin của tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết bị y tế; hệ thống cơ sở phân phối, kinh doanh thiết bị y tế; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hiệu chuẩn an toàn, tính năng thiết bị y tế…

Bộ Y tế ước tính, trong nước có gần 295.000 mặt hàng thiết bị y tế được phân phối trên thị trường (đến tháng 8.2023), trong đó hơn 90% là sản phẩm nhập khẩu. Các thiết bị công nghệ cao gần như phụ thuộc vào nhập khẩu.









