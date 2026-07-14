Yêu cầu chấn chỉnh tình trạng người bệnh BHYT phải tự mua thuốc, thiết bị y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc tăng cường bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám, chữa bệnh.

BHXH Việt Nam yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, thiết bị y tế

Nhiều phản ánh về việc người có thẻ BHYT chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều phản ánh về việc người có thẻ BHYT chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi tại một số cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, có tình trạng người bệnh phải tự mua thuốc, thiết bị y tế hoặc tự thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật dù thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Ngoài ra, một số cơ sở khám, chữa bệnh chưa bảo đảm điều kiện chống nắng nóng cho người bệnh; vẫn yêu cầu người bệnh cấp cứu hoặc các trường hợp không phải chuyển tuyến theo quy định phải xuất trình giấy chuyển cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; chưa thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người đủ điều kiện; đồng thời chưa áp dụng ngay chính sách miễn cùng chi trả cho người bệnh khi đã đáp ứng điều kiện theo quy định.

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai nhiều giải pháp.

Trước hết, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền để người tham gia BHYT nắm rõ quyền lợi, qua đó nâng cao vai trò giám sát của người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm các biện pháp chống nắng nóng, bảo đảm khu vực khám bệnh và điều trị nội trú thông thoáng, đủ điều kiện phục vụ người bệnh.

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng chỉ khu khám dịch vụ hoặc phòng điều trị theo yêu cầu được trang bị điều hòa, trong khi khu vực khám, điều trị cho người bệnh BHYT không đáp ứng điều kiện cần thiết.

Không được yêu cầu người bệnh cấp cứu phải có giấy chuyển tuyến

Đối với người mắc bệnh mạn tính, BHXH các tỉnh được yêu cầu rà soát việc thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày theo quy định tại Thông tư 26/2025/TT-BYT đối với các trường hợp đủ điều kiện. Việc này nhằm giảm số lần đi khám, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh và góp phần giảm tải cho bệnh viện.

BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh các cơ sở khám, chữa bệnh không được yêu cầu người bệnh cấp cứu hoặc các trường hợp thuộc diện không phải có giấy chuyển tuyến quay về cơ sở y tế ban đầu để hoàn tất thủ tục chuyển viện.

Đáng chú ý, công văn yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, thiết bị y tế và các dịch vụ thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT theo đúng năng lực chuyên môn.

Trường hợp không đủ khả năng cung ứng hoặc vượt quá chuyên môn, cơ sở y tế phải chuyển người bệnh đến nơi đủ điều kiện điều trị, không để người bệnh phải tự chi trả các khoản chi phí thuộc quyền lợi BHYT, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc người bệnh tự nguyện lựa chọn dịch vụ ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện miễn cùng chi trả ngay tại thời điểm người bệnh đã đủ điều kiện theo quy định, không được yêu cầu người bệnh tiếp tục thanh toán khoản cùng chi trả vượt quá mức được miễn.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung trên, đồng thời kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai cần được báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.