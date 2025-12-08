BHXH Việt Nam trao tặng thẻ BHYT cho người dân Khánh Hòa bị ảnh hưởng lũ

BHYT đến với người dân vùng lũ Diên Điền

Khánh Hòa là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua. Nhiều hộ dân mất mát về người và tài sản; nhà cửa, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, đời sống sinh hoạt và sinh kế bị đảo lộn. Toàn tỉnh có hơn 1.000 căn nhà hư hỏng, trong đó 105 căn đổ sập hoàn toàn; 909 căn hư hại ở nhiều mức độ. Hàng trăm điểm trường, trạm y tế, công trình dân sinh bị ngập; giao thông nhiều nơi tê liệt. Mưa lũ khiến 22 người thiệt mạng, 20 người bị thương; hơn 30.000 hộ dân với hơn 115.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5.500 tỉ đồng.

Chia sẻ với những khó khăn đó, chương trình "Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn" do BHXH Việt Nam triển khai đã mang đến sự hỗ trợ kịp thời cho hàng nghìn người dân vùng thiên tai. Theo BHXH Việt Nam, năm 2025 chương trình đã vận động gần 40.000 thẻ BHYT để trao tặng trên toàn quốc. Riêng Khánh Hòa được phân bổ 2.290 thẻ BHYT từ nguồn vận động Trung ương; nếu tính thêm nguồn xã hội hóa của doanh nghiệp trên địa bàn, đến ngày 31.12 tỉnh dự kiến trao tổng cộng 3.334 thẻ BHYT cho người dân khó khăn. Đây là hoạt động an sinh xã hội trọng tâm của ngành BHXH trong dịp cuối năm, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ông Trần Đình Liệu, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam tặng thẻ BHYT cho người dân vùng lũ xã Diên Điền, Khánh Hòa ẢNH: NGỌC PHÚC

2.290 thẻ BHYT được BHXH Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa trong năm 2025

Xã Diên Điền là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Nước lũ dâng cao 1 - 3 m khiến nhiều khu dân cư bị nhấn chìm, tài sản hư hỏng gần như hoàn toàn, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Ngày 8.12, BHXH Việt Nam đã trao 150 thẻ BHYT và 50 triệu đồng tiền mặt cho các hộ được chính quyền địa phương rà soát, xác định là chịu thiệt hại nặng nhất và cần hỗ trợ khẩn cấp.

Ông Đặng Minh Sâm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Diên Điền (ảnh trái) nhận bảng trao 50 triệu đồng ủng hộ người dân thiệt hại do mưa lũ từ BHXH Việt Nam

Lan tỏa chính sách an sinh xã hội

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Đình Liệu, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết từ ngày 23.10.2025, BHXH Việt Nam đã triển khai chương trình "Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - mang tết ấm đến với người nghèo, xuân Bính Ngọ" và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Số thẻ được vận động sẽ tiếp tục phân bổ phù hợp với mức độ thiệt hại từng địa phương. Chương trình tặng thẻ BHYT năm nay hướng đến những nhóm yếu thế như hộ cận nghèo, người mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số không được ngân sách hỗ trợ, người bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt…

Tại Khánh Hòa, những tấm thẻ BHYT và nguồn hỗ trợ tiền mặt càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh hàng chục nghìn hộ dân thiếu thốn sau thiên tai, giúp bà con bớt lo lắng về chi phí y tế và sớm ổn định lại cuộc sống.

Bà Dương Thị Thanh Phượng, một trong những hộ dân khó khăn của xã Diên Điền được nhận quà và thẻ BHYT, chia sẻ: "Sau trận lũ lịch sử, chúng tôi không biết bắt đầu lại từ đâu. Sự hỗ trợ kịp thời của BHXH Việt Nam và các nhà tài trợ giúp gia đình tôi có thêm điều kiện lo sinh hoạt và yên tâm khám chữa bệnh khi ốm đau".

Bà Dương Thị Thanh Phượng, một trong những hộ dân khó khăn của xã Diên Điền, được nhận thẻ BHYT

Ông Đặng Minh Sâm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Diên Điền, cho biết: "Thẻ BHYT là món quà thiết thực và đầy nhân văn trong lúc bà con đang gặp vô vàn khó khăn. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn".

Ông Sâm cũng kêu gọi người dân tiếp tục duy trì tham gia BHXH, BHYT sau khi thẻ hết hạn để được bảo vệ sức khỏe lâu dài, nhất là trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.

150 thẻ BHYT được trao cho những hộ khó khăn của xã Diên Điền, Khánh Hòa

Chương trình tặng thẻ BHYT sẽ còn tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương, góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với những người đang gặp khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.