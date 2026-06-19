Thủ tục 'hoàn tiền' khi bệnh nhân bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc

Theo phản ánh từ người bệnh tại địa phương, việc hoàn tiền cho người bệnh bảo hiểm y tế khi phải tự mua thuốc điều trị (do các bệnh viện thiếu thuốc), thực tế còn khó khăn khi quyết toán lại.

Đồng thời, có ý kiến đề nghị, Bộ Y tế cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để thiếu thuốc, và quan tâm tạo điều kiện cho người dân được hoàn tất thủ tục thanh toán lại chi phí bảo hiểm y tế.

Người bệnh bảo hiểm y tế khi tự mua thuốc điều trị được thanh toán trực tiếp theo quy định hiện hành ẢNH: NGỌC THẮNG

Về thủ tục thanh toán trực tiếp với người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 22/2024/TT-BYT ngày 18.10.2024 quy định việc thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, thiết bị y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, trường hợp người bệnh được bác sĩ kê đơn mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trực tiếp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

Thuốc đó thuộc danh mục thuốc hiếm (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục thuốc hiếm).

Bệnh viện không có thuốc do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt.

Không có thuốc thương mại nào chứa hoạt chất mà người bệnh được kê đơn hoặc cùng hoạt chất nhưng khác nồng độ hoặc hàm lượng hoặc dạng bào chế hoặc đường dùng và không thể thay thế để kê đơn cho người bệnh.

Không chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác do tình trạng sức khỏe, bệnh lý người bệnh được xác định không đủ điều kiện để chuyển hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Không thể điều chuyển thuốc, thiết bị y tế giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Thuốc được kê đơn, chỉ định sử dụng phải phù hợp với phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đã được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

Bộ Y tế cũng cho biết, tiếp thu ý kiến về vấn đề nêu trên, sẽ nghiên cứu, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí thuốc giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế đã được quy định cụ thể tại điều 55 và điều 56 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1.7.2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định (trường hợp nộp hồ sơ bản giấy căn cứ theo ngày ghi trên dấu công văn đến hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ), cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện thanh toán chi phí cho người bệnh. Chi phí thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản của người bệnh được cung cấp tại văn bản đề nghị thanh toán trực tiếp.



