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Thời sự

Hà Nội: Từ ngày 1.7, thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT

Thu Hằng
Thu Hằng
12/06/2026 11:56 GMT+7

Từ ngày 1.7, ngoài nhóm người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), thêm nhiều đối tượng sẽ được ngân sách TP.Hà Nội hỗ trợ từ 50 - 100% mức đóng BHYT.

Đây là một trong quy định mới tại Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025 của HĐND TP.Hà Nội về hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

Hà Nội: Từ ngày 1.7, thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT- Ảnh 1.

Người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ BHYT sẽ được hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo nghị quyết, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT sẽ được hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT. Chính sách này nhằm mở rộng diện bao phủ BHYT, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh, giảm gánh nặng chi phí y tế khi tuổi cao.

Ngoài nhóm này, nghị quyết cũng bổ sung nhiều đối tượng được hỗ trợ tham gia BHYT. Trong đó, thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với nhân viên chăn nuôi thú y không thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT; cộng tác viên dân số; người thuộc hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia các câu lạc bộ cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong; người dân xã đảo Minh Châu; người sinh sống, làm việc hoặc được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo.

Nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được hỗ trợ thêm 70% mức đóng.

Một số nhóm khác được hỗ trợ 50% mức đóng BHYT gồm: nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú chưa có thẻ BHYT; nạn nhân chống mua bán người.

Đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố, đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Hà Nội, mức hỗ trợ được điều chỉnh lên thêm 50% mức đóng BHYT.

Hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện

Bên cạnh các chính sách về BHYT, nghị quyết cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Theo đó, thành phố hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH tự nguyện đối với nhóm người tham gia khác theo quy định của Nghị định 159/2025 của Chính phủ.

Đáng chú ý, người dân tộc thiểu số và hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia các câu lạc bộ cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện.

Việc mở rộng chính sách hỗ trợ nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thủ đô.

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