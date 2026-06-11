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Sức khỏe

Từ 1.7, người tham gia BHYT được thêm quyền lợi khi khám chữa bệnh

Thu Hằng
Thu Hằng
11/06/2026 18:28 GMT+7

Từ ngày 1.7, một số quy định mới liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mang đến thêm quyền lợi cho người tham gia và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình khám chữa bệnh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn quy định về chính sách BHYT thực hiện theo luật BHYT và Nghị định 161 liên quan đến mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Từ 1.7, người tham gia BHYT được thêm quyền lợi khi khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Từ 1.7, người tham gia BHYT được thêm quyền lợi khi khám chữa bệnh

ẢNH: T.N

Theo BHXH Việt Nam, các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

Điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp.

Cụ thể, từ ngày 1.7, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được quỹ BHYT chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT, thay vì chưa được thanh toán như trước.

Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Bên cạnh đó, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính toán nhiều quyền lợi BHYT.

Theo đó, người tham gia được hưởng 100% chi phí trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT khi mức chi phí của 1 lần đi khám chữa bệnh BHYT thấp hơn 15% mức lương cơ sở (15% x 2,53 triệu đồng = 379.500 đồng).

Đồng thời, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở (6 x 2,53 triệu đồng = 15,18 triệu đồng.

Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Theo đó, trường hợp người tham gia BHYT được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật thì quỹ BHYT thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (45 x 2,53 triệu đồng = 113,85 triệu đồng).

Ngoài ra, quy định cũng làm rõ mức thanh toán trực tiếp chi phí  khám chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp đặc thù như người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu) hoặc chưa xuất trình đầy đủ thủ tục theo quy định. 

Các mức thanh toán được xác định theo tỷ lệ mức lương cơ sở, bảo đảm hài hòa quyền lợi người bệnh và khả năng chi trả của quỹ.

Người lao động truy cập ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) hoặc hòm thư điện tử (email) nhận và sử dụng thẻ BHYT bản điện tử để khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh BHYT và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

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Theo Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế, từ ngày 1.7.2026, các quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực theo luật BHYT và hướng dẫn thực hiện tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

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