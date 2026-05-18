Mức đóng và quyền lợi BHXH, BHYT thay đổi từ 1.7

Theo luật BHXH 2024 và luật Việc làm 2025, đối với người lao động hưởng lương theo chế độ do Nhà nước quy định, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp được tính theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm cùng các khoản phụ cấp như phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Trợ cấp thai sản, trợ cấp mai táng phí tăng

Do nhóm đối tượng này có tiền lương gắn trực tiếp với mức lương cơ sở nên khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng theo. Đồng thời, quyền lợi hưởng các chế độ bảo hiểm về lâu dài cũng được cải thiện.

Theo luật BHXH, tổng tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc là 32% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Trong đó, người lao động đóng 10,5%, còn người sử dụng lao động đóng 21,5%.

Từ 1.7, khi tăng lương cơ sở lên 8%, theo luật tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức lương cơ sở (2,53 triệu đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (mức trần đóng BHXH sẽ là 50,5 triệu đồng).

Ngoài ra, một số chế độ trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở cũng sẽ tăng tương ứng khi mức lương này điều chỉnh tăng như: trợ cấp thai sản một lần đối với lao động nữ sinh con hoặc người nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được tính bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh hoặc nhận con (tương ứng khoảng 5,06 triệu đồng)

Trợ cấp dưỡng sức sau sinh, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng là các khoản có liên quan đến mức lương cơ sở.

Luật BHXH 2024 quy định mức trợ cấp mai táng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu qua đời bằng 10 lần mức tham chiếu tại tháng người đó mất (tương ứng 25,3 triệu đồng).

Hiện nay, mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở. Vì vậy, khi lương cơ sở tăng trong năm 2026, mức trợ cấp mai táng cũng sẽ tăng tương ứng.

Tiền đóng BHYT hộ gia đình thay đổi theo lương cơ sở

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1.7, tỷ lệ đóng BHYT vẫn giữ nguyên 4,5% lương cơ sở. Song tiền đóng với mỗi thành viên hộ gia đình sẽ tăng lên tùy thành viên.

Cụ thể, người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, dựa trên mức lương cơ sở mới, người thứ nhất đóng số tiền 113.850 đồng/tháng (tương đương 1,36 triệu đồng/năm). Người thứ hai đóng 79.695 đồng/tháng (tương đương 956.340 đồng/năm); người thứ ba đóng 68.310 đồng/tháng (tương đương 819.720 đồng/năm); người thứ tư đóng 56.925 đồng/tháng (tương đương 683.100 đồng/năm).

Từ người thứ năm trở đi, đóng 45.540 đồng/tháng (tương đương 546.480 đồng/năm).

Với nhóm học sinh, sinh viên, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% tiền đóng. Từ ngày 1.7, tiền tham gia của các em còn 56.925 đồng/tháng.

Mức đóng hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách cấp xã bằng 4,5% lương cơ sở, tức 113.850 đồng mỗi tháng. Trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

Dù mức đóng có sự điều chỉnh, người tham gia BHYT vẫn được đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế theo quy định, giúp giảm thiểu rủi ro tài chính khi không may gặp biến cố về sức khỏe.

Người dân có thể đăng ký tham gia và đóng tiền trực tiếp tại cơ sở BHYT địa phương, các bưu cục hoặc thông qua các ứng dụng, cổng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian.

Việc điều chỉnh mức đóng này cũng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi tối ưu cho người dân trong bối cảnh mặt bằng giá dịch vụ y tế và lương cơ sở có những thay đổi mới.