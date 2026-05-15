Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đang hưởng lương hưu, đi làm lại có phải đóng BHXH tiếp?

Thu Hằng
Thu Hằng
15/05/2026 08:28 GMT+7

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người vẫn tiếp tục đi làm để có thêm thu nhập và tận dụng kinh nghiệm chuyên môn. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu khi ký hợp đồng lao động mới có phải tiếp tục đóng BHXH bắt buộc hay không?

Người nghỉ hưu đi làm thêm ngày càng nhiều

Gần 2 năm sau khi nghỉ hưu, bà Đoàn Thị Tuấn Thanh (57 tuổi, ở Hà Nội) tìm được công việc tạp vụ cho một công ty tư nhân trên địa bàn P.Đống Đa. Mỗi ngày bà làm từ 4 - 6 tiếng theo ca sáng hoặc chiều, công việc chủ yếu là lau dọn văn phòng.

Đang hưởng lương hưu, đi làm lại có phải đóng BHXH tiếp?- Ảnh 1.

Ngày càng nhiều người đang hưởng lương hưu vẫn tiếp tục đi làm thêm (ảnh minh họa)

ẢNH: T.N

Trước đó, bà Thanh nghỉ hưu sau nhiều năm làm công nhân Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông. Tuy nhiên, mức lương hưu hơn 2,8 triệu đồng/tháng khiến cuộc sống của bà khá chật vật. 

"Tuổi này hay đau ốm, tiền thuốc men, điện nước, ăn uống, lo cho con cái ăn học… cái gì cũng tăng. Lương hưu thấp quá nên tôi phải xoay xở đi làm thêm. Mỗi tháng được khoảng 4 triệu đồng, cũng đỡ gánh nặng đôi chút", bà Thanh chia sẻ.

Khi ký hợp đồng lao động với công ty, điều bà lo nhất là phải tiếp tục trích tiền lương để đóng BHXH. "Tôi nghĩ mình đã nghỉ hưu rồi mà còn phải đóng nữa thì thu nhập chẳng còn bao nhiêu. Tôi cũng không rõ quy định mới thế nào nên rất băn khoăn", bà Thanh nói.

Tương tự, ông Nguyễn Vũ Thi (61 tuổi), từng là lái xe của một cơ quan nhà nước tại Hà Nội. Cuối năm 2025, ông vừa nghỉ hưu sớm theo chính sách 178. Sau vài tháng ở nhà, thấy sức khỏe vẫn ổn định, ông nhận lái xe hợp đồng cho một doanh nghiệp tư nhân chuyên đưa đón chuyên gia.

"Ở nhà mãi cũng buồn, trong khi tôi vẫn còn sức khỏe và có kinh nghiệm lái xe đường dài. Đi làm thêm vừa có đồng ra đồng vào, vừa thấy mình còn hữu ích', ông Thi nói. Mỗi tháng ông chạy xe lương gần 8 triệu đồng. Tính cả lương hưu, thu nhập của ông cũng trên 13 triệu đồng/tháng.

Ban đầu, công ty yêu cầu ông Thi ký hợp đồng mới đều phải phải đóng BHXH như người lao động bình thường. Tuy nhiên, ông cho rằng quy định của công ty chưa hợp lý vì người lao động đã hoàn thành quá trình đóng BHXH để hưởng lương hưu rồi.

Không chỉ lao động tay chân, nhiều người làm công việc có chuyên môn như: kế toán, hành chính, giáo viên, bác sĩ hoặc tư vấn doanh nghiệp... vẫn tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, điều được nhiều người quan tâm là khi đang hưởng lương hưu mà ký hợp đồng lao động mới thì có phải tiếp tục đóng BHXH bắt buộc hay không.

Bà Lê Thị Vân (58 tuổi, ở Thái Nguyên) nghỉ hưu sau nhiều năm làm kế toán cho một doanh nghiệp nhà nước. Sau khi nghỉ chế độ, bà được một công ty mời làm kế toán bán thời gian với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng.

"Ở nhà tôi thấy khá buồn, trong khi mình vẫn còn sức khỏe và kinh nghiệm làm nghề. Đi làm thêm vừa có thêm thu nhập, vừa thấy đầu óc còn minh mẫn hơn", bà Vân chia sẻ.

Tuy nhiên, khi ký hợp đồng lao động mới, bà Vân từng băn khoăn liệu có phải tiếp tục đóng BHXH hay không. "Tôi đã đóng BHXH mấy chục năm để hưởng lương hưu rồi. Nếu đi làm thêm mà vẫn phải đóng tiếp thì cũng hơi thiệt cho người lao động", bà nói.

Không phải đóng BHXH bắt buộc từ 1.7.2025

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, cơ quan này cũng nhận được nhiều ý kiến băn khoăn về việc đang hưởng lương hưu khi ký hợp đồng lao động mới có phải tiếp tục đóng BHXH hay không.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam cho biết, quy định tại điểm a khoản 7 điều 2 luật BHXH 2024 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2025), người đang hưởng lương hưu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Điều này đồng nghĩa, khi người đã nghỉ hưu ký hợp đồng lao động mới thì cả người lao động và người sử dụng lao động đều không phải tiếp tục đóng các khoản BHXH bắt buộc (bao gồm hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) cho quãng thời gian làm việc thêm này.

Mặc dù không phải đóng BHXH, người lao động đang hưởng lương hưu vẫn được đảm bảo quyền lợi tài chính.

Cụ thể, theo khoản 3 điều 168 bộ luật Lao động 2019, đối với người lao động không thuộc diện tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc, người sử dụng lao động phải chi trả thêm cùng kỳ lương một khoản tiền tương đương mức đóng các loại bảo hiểm này.

Như vậy, thay vì phải trích nộp vào quỹ bảo hiểm, người lao động sẽ được nhận trực tiếp khoản tiền đó vào thu nhập hằng tháng.

Ngoài việc tiếp tục nhận lương hưu, người lao động cao tuổi đi làm còn được hưởng đầy đủ tiền lương, phụ cấp theo hợp đồng lao động mới và tiếp tục sử dụng thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp mà không phải đóng thêm tại nơi làm việc.

Pháp luật cũng cho phép người lao động cao tuổi thỏa thuận với doanh nghiệp về thời giờ làm việc phù hợp với sức khỏe như làm bán thời gian hoặc rút ngắn giờ làm.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động không được bố trí lao động cao tuổi làm các công việc nặng nhọc, độc hại hoặc nguy hiểm, trừ trường hợp bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn lao động theo quy định.

Tin liên quan

Lương hưu phân hóa mạnh, hơn 1,9 triệu người nhận dưới 6 triệu đồng/tháng

Lương hưu phân hóa mạnh, hơn 1,9 triệu người nhận dưới 6 triệu đồng/tháng

Hơn 1,9 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện nay nhận dưới 6 triệu đồng/tháng. Trong đó, nhóm hưởng 3 - 6 triệu đồng/tháng chiếm số lượng đông nhất với hơn 1,3 triệu người. Điều này cho thấy mặt bằng thu nhập của người nghỉ hưu vẫn ở mức khá thấp.

Khám phá thêm chủ đề

lương hưu đi làm thêm đóng BHXH BHXH Việt Nam người nghỉ hưu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận