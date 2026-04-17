Bộ Quốc phòng đề xuất tăng trợ cấp sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo dự thảo, mức trợ cấp một lần cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được đề xuất tăng từ 3 tháng tiền lương lên 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Đề xuất này được đưa ra khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 21/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025), quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự thảo nêu rõ, các nhóm đối tượng được hưởng chính sách, gồm: sĩ quan dôi dư do sắp xếp tổ chức, thay đổi biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền (trừ đối tượng hưởng chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo quy định riêng của Chính phủ); sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm.

Cạnh đó, còn có nhóm đối tượng là sĩ quan thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do cơ cấu lại bộ máy hoặc tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi; hoặc được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý; sĩ quan trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ quân đội.

Với các trường hợp này, khi nghỉ hưu trước hạn tuổi, sĩ quan sẽ được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu sớm.

Dự thảo đề xuất nâng các mức trợ cấp với sĩ quan phục viên. Theo đó, sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện để nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyển ngành được thì phục viên.

Ngoài hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật (nếu có) còn được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 3 tháng tiền lương hiện hưởng; được hỗ trợ đào tạo học nghề hoặc giới thiệu việc làm; được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương (mức hiện nay là 1 tháng).

Sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu

Ngoài khoản trợ cấp theo số năm nghỉ hưu trước tuổi, dự thảo cũng giữ nguyên quy định về trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Cụ thể, sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác trở lên có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu, từ năm thứ 21 trở đi mỗi năm được thêm 0,5 tháng lương. Trường hợp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 5 tháng tiền lương.

Đáng chú ý, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi theo các diện nêu trên sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu, đồng thời vẫn được hưởng các chế độ BHXH và ưu đãi người có công (nếu có) theo quy định.

Như vậy, dự thảo Nghị định đã kế thừa quy định về chế độ trợ cấp BHXH một lần, chỉ nâng mức hưởng trợ cấp cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi từ 3 tháng tiền lương (bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu) lên mức 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Theo luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo cấp bậc quân hàm lần lượt là: cấp úy 50 tuổi, thiếu tá 52 tuổi, trung tá 54 tuổi, thượng tá 56 tuổi, đại tá 58 tuổi và cấp tướng 60 tuổi.