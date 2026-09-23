Toàn cảnh 17h: Tìm ô tô nghi có người bị lũ cuốn ở Đồng Nai | Vì sao giá xe cứu thương chênh lệch?

Toàn cảnh 17h ngày 23.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 23.9: Tìm ô tô nghi có người bị lũ cuốn ở Đồng Nai | Vì sao giá xe cứu thương chênh lệch?

Mưa lớn ở Nam bộ kéo dài đến khi nào?

Ngày 23.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có thông tin nhận định, cảnh báo mưa lớn ở Nam bộ, Trung bộ trong những ngày tới.

Mưa lớn ở Nam bộ kéo dài đến khi nào

Tìm kiếm người và ô tô nghi nước lũ cuốn mất tích ở Đồng Nai

Sáng 23.9, lực lượng chức năng phường Bình Long, thành phố Đồng Nai vẫn đang tích cực tìm kiếm người và ô tô nghi bị lũ cuốn mất tích.

Tìm kiếm người và ô tô nghi nước lũ cuốn mất tích ở Đồng Nai

Đồng ý cưa 120 cây sầu riêng để tìm hài cốt liệt sĩ: “Tiếc chứ, nhưng nhớ ơn các anh..”

Những ngày qua, câu chuyện về một phụ nữ miền Tây đồng ý cưa bỏ gần 120 cây sầu riêng để lực lượng chức năng tìm kiếmhài cốtliệt sĩ, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Người đó chính là bà Lê Thị Đón (54 tuổi, ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng ý cưa 120 cây sầu riêng để tìm hài cốt liệt sĩ: ‘Tiếc chứ, nhưng nhớ ơn các anh..’

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.