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    Toàn cảnh 17h: Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' nói về tin đồn hẹn hò | Thủy điện lớn nhất miền Nam xả tràn
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' nói về tin đồn hẹn hò | Thủy điện lớn nhất miền Nam xả tràn

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17hngày 22.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Toàn cảnh 17h ngày 22.9: Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' nói về tin đồn hẹn hò | Thủy điện lớn nhất miền Nam xả tràn

    Thủy điện lớn nhất miền Nam thông báo xả tràn lần đầu tiên trong năm 2026

    Theo thông báo, Công ty Thủy điện Trị An cho biết vào lúc 8 giờ ngày 22.9 mực nước hồ đạt 60,2 m (cao trình hồ là 62 m); lượng nước về hồ 1.710 m3/giây; lượng nước qua tuabin phát điện là 779 m3/giây.

    Thủy điện lớn nhất miền Nam thông báo xả tràn lần đầu tiên trong năm 2026

    TP.HCM dự kiến miễn tiền sử dụng với không gian ngầm sâu đến 15 mét

    Sáng 22.9, kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM tiếp tục ngày làm việc thứ hai, dự kiến thông qua 38 nghị quyết, trong đó có nghị quyết quy định một số chính sách quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm và phát triển công trình ngầm trên địa bàn TP.HCM.

    TP.HCM dự kiến miễn tiền sử dụng với không gian ngầm sâu đến 15 mét

    Ông Kim Jong-un giám sát thử nghiệm thành công vũ khí mới của Triều Tiên

    Hãng thông tấn KCNA hôm nay 22.9 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

    Ông Kim Jong-un giám sát thử nghiệm thành công vũ khí mới của Triều Tiên

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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