Toàn cảnh 17h: Xe đầu kéo lật nghiêng đè sập nhà dân | Xôn xao clip tài xế công nghệ bị đánh

Toàn cảnh 17h ngày 19.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Xe đầu kéo lật nghiêng đè sập nhà dân ở Cao Bằng, 3 người tử vong

Khi chạy đến đoạn cua trên quốc lộ 4A (đoạn địa bàn xã Thạch An, Cao Bằng), chiếc xe đầu kéo bất ngờ bị lật nghiêng, đổ tràn hàng hóa đè sập ngôi nhà ven đường, khiến 2 người trên xe cùng chủ nhà tử vong tại chỗ.

Xe đầu kéo lật nghiêng đè sập nhà dân ở Cao Bằng, 3 người tử vong

Xe hư buộc đỗ trên cao tốc, đặt cảnh báo 40 m vẫn bị phạt 13 triệu

Xe hư buộc đỗ trên cao tốc, tài xế đặt cảnh báo cách 40 m nhưng vẫn bị CSGT phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Vì sao?

Xe hư buộc đỗ trên cao tốc, đặt cảnh báo 40 m vẫn bị phạt 13 triệu

Quốc lộ 32 vẫn ngập sâu, sóng đánh như biển vào nhà dân

Dù mưa đã dứt từ chiều 17.9, quốc lộ 32 đoạn qua xã Hoài Đức, Hà Nội, đến sáng 19.9 vẫn ngập sâu khoảng nửa mét. Đoạn ngập kéo dài khoảng 1,5 km khiến nhiều phương tiện chết máy, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Quốc lộ 32 vẫn ngập sâu, sóng đánh như biển vào nhà dân

Trên công trường đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên: 'Mưa gió anh em vẫn thi công'

Giữa mùa mưa, công trường thi công đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên, tỉnh An Giang vẫn không ngơi tiếng máy. Từng đoàn xe chở đất, đá nối nhau ra vào, những mũi thi công bám biển, từ đó, từng mét đường lấn biển đang dần thành hình.

Trên công trường đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên: 'Mưa gió anh em vẫn thi công'

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