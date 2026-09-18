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    Toàn cảnh 17h: Phát hiện xương người trong xe bán tải dưới sông | Ong vò vẽ tấn công khi đi hái nấm
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Phát hiện xương người trong xe bán tải dưới sông | Ong vò vẽ tấn công khi đi hái nấm

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 18.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Toàn cảnh 17h ngày 18.9: Phát hiện xương người trong xe bán tải dưới sông | Ong vò vẽ tấn công khi đi hái nấm

    Phát hiện xe bán tải dưới sông Chẹt Sậy, bên trong có xương người

    Ngày 18.9, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ xe bán tải chìm dưới đáy sông Chẹt Sậy, trong xe có xương người.

    Phát hiện xe bán tải dưới sông Chẹt Sậy, bên trong

    Vụ án tại ACV: Các bị can đã tự nguyện nộp 756 tỉ đồng và 9,5 triệu USD

    Vụ án xảy ra tại ACV thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

    Vụ án tại ACV Các bị can đã tự nguyện nộp 756 tỉ đồng và 9,5 triệu USD

    Nam bộ bước vào đợt mưa lớn, Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong 18.9 và 19.9, vùng mưa lớn sẽ xuất hiện trên khu vực từ Nghệ An đến Huế với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa rất lớn trên 100mm. Còn khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa giông với lượng phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 80mm.

    Nam bộ bước vào đợt mưa lớn, Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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