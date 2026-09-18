Toàn cảnh 17h: Phát hiện xương người trong xe bán tải dưới sông | Ong vò vẽ tấn công khi đi hái nấm

Toàn cảnh 17h ngày 18.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 18.9: Phát hiện xương người trong xe bán tải dưới sông | Ong vò vẽ tấn công khi đi hái nấm

Phát hiện xe bán tải dưới sông Chẹt Sậy, bên trong có xương người

Ngày 18.9, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ xe bán tải chìm dưới đáy sông Chẹt Sậy, trong xe có xương người.

Phát hiện xe bán tải dưới sông Chẹt Sậy, bên trong

Vụ án tại ACV: Các bị can đã tự nguyện nộp 756 tỉ đồng và 9,5 triệu USD

Vụ án xảy ra tại ACV thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Vụ án tại ACV Các bị can đã tự nguyện nộp 756 tỉ đồng và 9,5 triệu USD

Nam bộ bước vào đợt mưa lớn, Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong 18.9 và 19.9, vùng mưa lớn sẽ xuất hiện trên khu vực từ Nghệ An đến Huế với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa rất lớn trên 100mm. Còn khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa giông với lượng phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 80mm.

Nam bộ bước vào đợt mưa lớn, Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

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