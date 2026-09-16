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    Toàn cảnh 17h: Lời kể nhân chứng vụ cháy ở Hà Nội | Nam bộ dự báo tiếp tục mưa lớn kéo dài
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Lời kể nhân chứng vụ cháy ở Hà Nội | Nam bộ dự báo tiếp tục mưa lớn kéo dài

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số

    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 16.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Lời kể nhân chứng và tiếng gõ cửa tuyệt vọng trong đêm

    Theo lời kể của nhân chứng, trong lúc lửa bùng phát dữ dội và bịt mất lối ra, các nạn nhân trong nhà vẫn đang ngủ say. Khi phát hiện đám cháy, một số người đã nhảy từ tầng 2 để thoát nạn.

    Vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Lời kể nhân chứng và tiếng gõ cửa tuyệt vọng trong đêm

    Hé lộ nguyên nhân bầu không khí Nam bộ ngầu đục nhiều ngày qua

    Trong ngày 16.9 và cả nhiều ngày trước, bầu không khí ở TP.HCM cũng như các địa phương khác ở Nam bộ thường xuyên ở trong trạng thái ngầu đục. Nguyên nhân, có khả năng ô nhiễm không khí do tác động từ cháy rừng ở Indonesia gia tăng.

    Hé lộ nguyên nhân bầu không khí Nam bộ ngầu đục nhiều ngày qua

    Miền Bắc còn mưa trên 250 mm, miền Nam đón đợt mưa 5 ngày

    Trong khi các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt mưa từ 80 - 150 mm, có nơi trên 250 mm trong 2 ngày thì Nam bộ sẽ đón đợt mưa từ 17 - 21.9.

    Miền Bắc còn mưa trên 250 mm, miền Nam đón đợt mưa 5 ngày

    Chuyển mã số BHXH sang CCCD: Người dân cần làm gì?

    Việc chuyển mã số BHXH sang số định danh cá nhân/CCCD đã được thực hiện tự động trên hệ thống của cơ quan BHXH từ ngày 1.9. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý một số vấn đề để tránh bị lừa đảo.

    Chuyển mã số BHXH sang CCCD: Người dân cần làm gì?

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

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