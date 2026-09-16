Công an TP.HCM tiếp nhận 42 công dân bị Mỹ trục xuất về nước

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM, trong đợt tiếp nhận 42 công dân bị Mỹ trục xuất về nước đa số từng cư trú tại TP.HCM trước khi xuất cảnh. Trong thời gian lưu trú tại Mỹ, các trường hợp này đã vi phạm pháp luật hoặc không còn đủ điều kiện cư trú hợp pháp, dẫn đến việc bị nhà chức trách nước sở tại trục xuất.

Công an TP.HCM tiếp nhận 42 công dân bị Mỹ trục xuất ẢNH: CACC

Trở về sau nhiều năm xa xứ, phần lớn người hồi hương đối mặt với áp lực lớn: mất liên lạc người thân, không còn giấy tờ tùy thân, không nơi cư trú và thiếu việc làm. Đặc biệt, nhiều người cao tuổi, sức khỏe suy giảm, rơi vào tình trạng hoang mang cực độ khi không có gia đình đón nhận.

Trước tình hình này, Công an TP.HCM đã chủ động rà soát nhân thân, phân loại hoàn cảnh từng cá nhân ngay tại sân bay để có phương án hỗ trợ kịp thời. Lực lượng chức năng hướng dẫn quy trình làm lại căn cước công dân, hỗ trợ kết nối gia đình và đăng ký cư trú tại địa phương; tạm thời đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn TP.HCM để chăm sóc, bảo đảm nơi ăn chốn ở ban đầu.

Đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh công tác tiếp nhận không dừng lại ở thủ tục pháp lý bàn giao, mà được tổ chức chặt chẽ trên tinh thần nhân văn, giúp công dân giải tỏa tâm lý và sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Công an TP.HCM đã chủ động rà soát nhân thân, phân loại hoàn cảnh từng cá nhân ngay tại sân bay ẢNH: CACC

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi ra nước ngoài làm việc, học tập, định cư cần chủ động tìm hiểu và chấp hành nghiêm quy định nước sở tại; tuyệt đối không tiếp tay hoặc tham gia các đường dây xuất nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh việc kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng việc hồi hương để vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng kêu gọi cộng đồng chung tay chia sẻ, mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người trở về.