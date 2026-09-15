Toàn cảnh 17h: Nhà vua Thái Lan tự lái chuyên cơ đến Hà Nội | Hơn 40 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Toàn cảnh 17h ngày 14.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 15/9: Nhà vua Thái Lan tự lái chuyên cơ đến Hà Nội | Hơn 40 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Bộ Y tế “chưa phát hiện” Giám đốc Bệnh viện E vụ lợi cá nhân

Bộ Y tế vừa có kết quả xác minh đơn của công dân tố cáo ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, điều hành bệnh viện.

Bộ Y tế 'chưa phát hiện' Giám đốc Bệnh viện E vụ lợi cá nhân

Hy hữu: Hành khách mang đạn lên máy bay tại Tân Sơn Nhất

Ngày 15.9, cơ quan chức năng thông tin về việc vừa ngăn chặn một vụ việc hành khách mang đạn lên máy bay qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Hy hữu: Hành khách mang đạn lên máy bay tại Tân Sơn Nhất

Độc lạ: Ông chủ quán sở hữu cặp lông mày dài hơn 20 cm

Theo ông Năng, cặp lông mày bắt đầu dài bất thường từ khi ông khoảng 30 tuổi. Ban đầu, việc sở hữu cặp lông mày dài khiến ông không mấy bận tâm. Tuy nhiên, có thời gian lông mày vướng víu khi làm việc nên ông quyết định cắt ngắn.

Độc lạ: Chủ quán nhậu ở TP.HCM sở hữu cặp lông mày dài hơn 20 cm

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