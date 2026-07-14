Đề xuất Nhà nước bồi thường nếu không bảo vệ người chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chiều 14.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, quyền được Nhà nước bồi thường khi có thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra là một quyền hiến định.

Dự thảo luật gồm 2 điều, trong đó điều 1 sửa đổi, bổ sung 33/78 điều, bãi bỏ 2 điều của luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Đáng chú ý là quy định bổ sung quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo quy định, "người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là cá nhân thực hiện việc phản ánh, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công".

Người thân của người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.

Dự thảo luật quy định Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi "không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng biện pháp bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân theo quy định của luật Tố cáo và pháp luật khác có liên quan".

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban và thường trực một số cơ quan của Quốc hội cơ bản tán thành bổ sung nội dung này để thể chế Quy định 231 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tuy nhiên, một số ý kiến còn băn khoăn khi một số luật đã đề cập đến từ "tiêu cực" nhưng chưa làm rõ nội hàm của khái niệm này; đồng thời biện pháp "bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực" chưa được quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật nào.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị sửa đổi các luật có liên quan quy định nội hàm pháp lý của từ "tiêu cực", cơ chế pháp lý "bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực" để bảo đảm đầy đủ, đồng bộ cơ sở thực hiện việc bồi thường cho các đối tượng này và người thân của họ trong luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo kế hoạch, dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ của Quốc hội (tháng 8.2026).